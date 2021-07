LSV-Wahl: Weiterer großer Wahltag mit Erfolg für Schülerunion

Schülerunion holt LSV Mehrheiten in Tirol und Kärnten, sowie alle LandesschulsprecherInnen in Kärnten und baut Mandate in Vorarlberg aus

Wien (OTS) - Auch in der 3. Wahlwoche der Landesschülervertretungswahlen wurden wieder Erfolge für die Schülerunion eingefahren. Am Mittwoch, den 07. Juli fanden die letzten 3 LSV-Wahlen statt – Vorarlberg, Kärnten und Tirol. Obwohl in Vorarlberg nur insgesamt 2 von 12 aktiven Mandaten erreicht werden konnten, wurde dadurch im BMHS-Bereich im Vergleich zum Vorjahr trotzdem ein Mandat dazu gewonnen. In Kärnten konnten hingegen 5/5 aktiven Mandaten im AHS-, 5/5 im BMHS- und 5/5 im BS-Bereich erzielt werden. Damit bleiben die 3 Landesschulsprecher bzw. Landesschulsprecherinnen von Kärnten bei der Schülerunion. Und auch in Tirol konnte die Schülerunion mit insgesamt 16/18 aktiven Mandaten einen Sieg einfahren. Im Detail wurden 4/6 Mandaten im AHS-, 6/6 im BMHS- und 6/6 im BS-Bereich erreicht.

Die frisch gewählte Landesschulsprecherin und die frisch gewählten Landesschulsprecher in Kärnten sind für das kommende Schuljahr Christian Bischof (AHS, BORG Althofen), Judith Zedrosser (BMHS, CHS Villach) und Alexander Hartl (BS, FBS-1 Klagenfurt).

Die designierten Landesschulsprecher für die Landesschülervertretung 2021/22 in Tirol sind Michael Scharf (BMHS, HAK Hall in Tirol) und Michael Maier (BS, TFBS für Garten, Raum und Mode).

Die Schülerunion ist mit über 30.000 Mitgliedern die größte Schülerinnen- und Schülerorganisation Österreichs, in der sich die Mitglieder ehrenamtlich engagieren. Durch ihr vielfältiges Serviceangebot, wie zum Beispiel dem Schulrechtsnotruf und diversen Weiterbildungen, gilt sie als wichtige Anlaufstelle für Schülerinnen und Schüler. Darüber hinaus bringt sie ihre Forderungen in der Bundesschülervertretung (BSV) ein, in der sie im Schuljahr 2020/21 22 von 29 Mandaten stellt. Die Bundesschulsprecherin Alexandra Bosek kommt ebenfalls von der Schülerunion.

