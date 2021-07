Digitalförderung: Leichtfried vermisst Stärkung der Medienvielfalt und Förderung für reine Digital-Medien

Wien (OTS/SK) - SPÖ-Mediensprecher Jörg Leichtfried begrüßt die Intention des Regierungsentwurfs zur Digitalförderung, die heimischen Medien bei der digitalen Transformation zu unterstützen. Positiv sei auch die Aufstockung der Fördermittel. „Allerdings gibt es eine Reihe massiver Schwächen: Es fehlt die Einbeziehung von reinen Digitalmedien, die schon in diesem Bereich investiert haben, es fehlt ein weiterer Ausbau qualitativer Kriterien bei der Fördervergabe. Außerdem habe die RTR zu viel Spielraum bei den Förderkriterien“, so Leichtfried. ****

„Wenn wir mit österreichischen Inhalten in der digitalisierten Welt noch vorkommen wollen, müssen die Medien die digitale Transformation jetzt schaffen und dabei unterstützt werden. Deshalb ist das Vorhaben prinzipiell positiv. Aber es gab in der Begutachtung zahlreiche kritische Anmerkungen, die die Förderung besser und treffsicherer gestaltet hätten. Diese wurden kaum berücksichtigt“, kritisiert er. Insgesamt trägt der Gesetzesvorschlag nicht wirklich zur Medienvielfalt bei. Bestehende, tradierte und bereits am Markt etablierte Unternehmen und deren Geschäftsmodelle werden bevorzugt, der Markteintritt neuer, innovativer Markteilnehmer eher erschwert.

Außerdem sind reine digitale Medien von der Förderung ausgeschlossen – aber gerade sie treiben Innovation voran. Denn auch in diesem Bereich sind ständige Transformationsprozesse und das Schritthalten mit den Entwicklungen notwendig.

Bedauerlich findet es Leichtfried auch, dass nun in der im Ministerrat beschlossenen Vorlage einen Verwässerung beim Ausschluss demokratiefeindlicher Medien gab: „Hier geht die Förderung künftig nur verloren, wenn die demokratiefeindliche Äußerung oder die Aufforderung zur Missachtung der Rechtsordnung von einem/r Mitarbeiter*in getätigt wird. Kommt sie jedoch von einem Dritten, gilt nur mehr journalistische Sorgfaltspflicht. Damit wird eine Türe für Rechtsunsicherheit geöffnet. Medienunternehmer haben jedenfalls die Verantwortung darüber, was in ihren Medien publiziert wird, auch wenn das von anderen als den eigenen Mitarbeitern geschieht. Dieser Passus, der in der Begutachtung nicht enthalten war, sollte wieder gestrichen werden“, so Leichtfried. (Schluss) ah/up



