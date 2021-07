Arnoldner: „Wir haben einen großen Schauspieler und Kinderfreund verloren“

Bernadette Arnoldner zum Tod von Erich Schleyer

Wien (OTS) - Der Tod des Schauspielers Erich Schleyer sorgt auch unter den Politikern für Betroffenheit. „Mit großem Bedauern habe ich erfahren, dass Erich Schleyer gestern gestorben ist. Mit Schleyer verlieren wir nicht nur einen großartigen Bühnendarsteller sondern auch einen großen Kinderfreund. Unvergessen seine ORF-Kinderformate `Erichs Chaos´ und `Der schiefe Turm´. Generationen sind mit Schleyer aufgewachsen“, so die Landesgeschäftsführerin der Neuen Volkspartei Wien Bernadette Arnoldner. Erich Schleyer wurde am 1. März 1940 in Dresden geboren und verbrachte nach eigenen Aussagen eine wenig erfreuliche Kindheit. Die Gabe, andere Leute zu unterhalten, hatte Schleyer schon als Kind und perfektionierte dieses Talent mit einem Studium an der Theaterhochschule Leipzig. Nach der Flucht in den Westen 1968 spielte er in etlichen deutschen Häusern ehe er sich Anfang der 1980er Jahre in Wien verliebte und am Alsergrund niederließ. Der Träger des Goldenen Ehrenzeichens für Verdienste um das Land Wien starb im Alter von 81 Jahren am 6. Juni in seiner Wahlheimat Wien.

