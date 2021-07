Das neue EAG: gut, aber noch viel Potential

Die Land&Forst Betriebe Österreich begrüßen das neue EAG, sehen das Potential der Biomasse noch nicht ausgeschöpft und hoffen auf breite Unterstützung bei den Standortfragen

Jetzt, da dieses ökosoziale, zukunftsweisende Gesetz auf breite Zustimmung aller Umweltpartner, besonders der Grünen Partei und aller Umweltorganisationen stößt, hoffen wir gleichzeitig auch auf deren Unterstützung, wenn es um die Standortfragen geht, woher denn diese Energie kommt LFBÖ Präsident Montecuccoli

Wien (OTS) - Die Land&Forst Betriebe Österreich bewerten das neue EAG (Erneuerbaren-Ausbau-Gesetz) als einen wichtigen Schritt in die richtige Richtung, sehen aber gleichzeitig das Potential der Biomasse noch längst nicht ausgeschöpft. LFBÖ-Präsident Felix Montecuccoli betont den wichtigen Beitrag für das angestrebte Ziel der Klimaneutralität und erhofft sich auch bezugnehmend auf die Standortfragen breite Unterstützung.

Rechtzeitig vor der Sommerpause wurde das neue EAG im Nationalrat beschlossen. Die Land&Forst Betriebe Österreich begrüßen das neue Gesetz, sehen aber gleichzeitig das Potential der Biomasse als Energieträger noch längst nicht ausgeschöpft. LFBÖ-Präsident Felix Montecuccoli beurteilt das EAG folgendermaßen: „Das nun verabschiedete Gesetz ist ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung, die Energie in Österreich in naher Zukunft klimaneutral zu machen. Biomasse und speziell Holz aus heimischen Wäldern leistet einen wichtigen ökologischen Beitrag zur Dekarbonisierung unseres Energiebedarfs. Das nun vorliegende Gesetz schöpft dieses Potential allerdings noch lange nicht aus, wir sind aber zuversichtlich, dass die Wertschätzung weiter steigen wird.“

Jetzt gilt es auch, die Standortfragen zu klären

Montecuccoli weist gleichzeitig auch auf einen weiteren wichtigen Punkt hin: „ Jetzt, da dieses ökosoziale, zukunftsweisende Gesetz auf breite Zustimmung aller Umweltpartner, besonders der Grünen Partei und aller Umweltorganisationen stößt, hoffen wir gleichzeitig auch auf deren Unterstützung, wenn es um die Standortfragen geht, woher denn diese Energie kommt .“

Die Land&Forst Betriebe Österreich sind die freiwillige Vereinigung österreichischer Landbewirtschafter, mit der Zielsetzung, Österreichs Wälder und Felder als betriebliche Grundlage und gesellschaftlichen Mehrwert zu erhalten und Bewusstsein für die Anliegen privater land- und forstwirtschaftlicher Betriebe und deren Tätigkeit zu schaffen. Die Mitgliedsbetriebe der Land&Forst Betriebe Österreich bewirtschaften zusammen mehr als ein Viertel des österreichischen Waldes und produzieren jede fünfte Tonne des österreichischen Getreides.

Rückfragen & Kontakt:

Land&Forst Betriebe Österreich

Thomas von Gelmini

Presse und Öffentlichkeitsarbeit

Tel.: +43 (0)1 5330227 21

Mobil: +43 (0) 664 149 16 15

E-Mail: gelmini @ landforstbetriebe.at

Web: www.landforstbetriebe.at