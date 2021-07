KORREKTUR ZU OTS0160: Steigende Nachfrage bei mobiler Datenerfassung bringt Wiener KI-Firma Anyline 20 Millionen Dollar

Nun insgesamt 37 Millionen Dollar an Venture-Kapital für KI-Technologien

Korrektur zu OTS_20210707_OTS0160

Wien (OTS) - Das österreichische Unternehmen Anyline, einer der globalen Marktführer bei mobiler Datenerfassung, erhält in einer neuen Runde eine Wachstumsfinanzierung von 20 Millionen Dollar, um für die weltweit rasant steigende Nachfrage nach mobilen Scanner-Lösungen gerüstet zu sein. An der Spitze dieser Finanzierungsrunde stehen die europäischen Technologieinvestoren Digital+ Partners, die sich damit zu den bisherigen Financiers Project A, Senovo, Johann ‚Hansi‘ Hansmann und PUSH Ventures gesellen.

Die KI-basierte mobile Scanning-Technologie von Anyline ist weltweit in einer Vielzahl von Branchen im Einsatz wie etwa Einzelhandel, Logistik, Fertigung, Automobilindustrie oder Exekutive. Auch in der Corona-Pandemie spielten die Scanner Lösungen eine Schlüsselrolle, wurden doch im Rahmen der Aktion „Alles gurgelt“ mehr als 3,4 Millionen Heimtests auf Covid-19 im Hauptquartier in Wien verarbeitet.

„Im Jänner 2020 haben wir unsere Series-A-Runde mit großem Enthusiasmus für das offensichtliche Potenzial unserer Datenerfassungstechnologie und ihre große Marktakzeptanz gefeiert“, erklärte Anyline-CEO und -Mitbegründer Lukas Kinigadner. „Niemand konnte damals vorhersehen, wie sehr sich dieses Wachstum im Laufe des Jahres beschleunigen würde, nachdem wir den kritischen Bedarf der Unternehmen nach sicheren und kontaktlosen digitalen Lösungen erfüllen konnten. Firmen waren gezwungen, steigende Anforderungen oft mit deutlich weniger Ressourcen in kürzerer Zeit zu bewältigen. Unsere Technologie konnte sie dabei unterstützen, ihre Workflows effizienter zu gestalten und die Fehlerquote gegenüber manueller Datenerfassung zu reduzieren. Mit der neuen Finanzierungsrunde kann sich diese Dynamik in einem deutlichen Personalwachstum bei Anyline niederschlagen, mit dem wir die mobile Datenerfassung noch intuitiver allen Branchen zugänglich machen.“

Anyline wurde 2013 gegründet und unterstützt heute mehr als 250 Firmen und Regierungsorganisationen, die mittels Scanner-Lösungen ihre Daten digitalisieren und damit ihre betriebliche Effizienz steigern können. Das Unternehmen unterhält strategische Partnerschaften mit Marktführern wie Zebra Technologies. Zu den Kernkunden zählen unter anderem Discount Tire, PepsiCo. E.ON, Tata, Comerso, Canon oder das World Food Programme.

Seit der Finanzierungsrunde der Series A im vergangenen Jahr hat das Unternehmen seine proprietäre KI-Plattform „Anyline-Trainer“ gelauncht, eine webbasierte End-to-End Suite für computerbasiertes Sehen und maschinelles Lernen, die einen OCR-Scanner (Optical Character Recognition) binnen Stunden „trainieren“ kann. Diese Lösung automatisiert die Entwicklung einer maßgeschneiderten mobilen Datenerfassungslösung und reduziert so einen Prozess, der üblicherweise mehrere Wochen dauern würde, auf weniger Stunden. Mit dieser Technologie wurden neue Anwendungen etwa für Discount Tire oder Tata verwirklicht. Kürzlich wurden auch bereits ID-Scanner für arabische Schriftzeichen entwickelt, eine kyrillische Texterkennung ist in Vorbereitung.

Mit der Eröffnung des US-Hauptsitzes in Boston expandierte das Unternehmen auch außerhalb Österreichs. Derzeit sind rund 100 MitarbeiterInnen in den Büros in Wien und Boston beschäftigt, Tendenz stark steigend. Auch im Führungsteam gibt es zwei Neuzugänge, mit Christian Stadlmann, ehemaliger Geschäftsführer EMEA von Aurea Software, wurde ein neuer CRO gefunden, Dan Sirk, ehemaliger CMO und Geschäftsführer der employer-rating Plattform kununu, ist seit November 2020 als Chief Marketing Officer an Bord.

"Investitionen in Unternehmen, die erstklassige Technologien erschaffen, sind unser strategischer Fokus, und wir sind überzeugt, dass die finanzielle Unterstützung von Anyline einen natürlichen Fit in unserem Portfolio darstellt“, sagte Tim Kindt, Partner bei Digital+ Partners. "Anyline versteht die Möglichkeiten, Geschäfte zu machen, die durch die neuen digitalen Imperative als Folge der Pandemie noch schwieriger werden. Die mobilen Scanfunktionen, die Firmen von Anyline bekommen, sind unübertroffen, die Mannschaft dahinter ist einzigartig. Wir freuen uns auf tolle Dinge aus dem Anyline-Team und sind stolz darauf, an ihrem zukünftigen Erfolg beteiligt zu sein."

"Bei Anyline schreiben wir tatsächlich gerade die Zukunft der mobilen Datenerfassung, und es war natürlich extrem spannend, gerade in einer so aufregenden Zeit einzusteigen“, betonte CRO Christian Stadlmann. "Das vergangene Jahr hat gezeigt, dass Unternehmen nicht nur kontaktlose und benutzerfreundliche Technologien einsetzen, sondern auch die Bedürfnisse der User im Auge behalten müssen. Untersuchungen im Mai 2021 haben beispielsweise ergeben, dass 70 Prozent der KonsumentInnen in den USA gerne biometrische Identifikationen wie Gesichtsscans oder Liveness-Erkennung verwenden würden, um Transaktionen in einer mobilen Banking-App vorzunehmen. Wir freuen uns, durch die neue Finanzierungsrunde noch mehr Innovationen rund um die optische Zeichenerkennung und Datenerfassung realisieren und die Verbrauchertrends genau beobachten zu können, um unsere Roadmap ständig anzupassen."

