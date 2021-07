„Einzigartige Verdienste um das junge Publikum“: Ludwig/Kaup-Hasler zum Tod von Theaterliebling Erich Schleyer

Wien (OTS) - „Seine jahrzehntelangen, einzigartigen Verdienste vor allem um das junge Publikum machen Erich Schleyer in unserem Andenken unsterblich“, würdigt Bürgermeister Michael Ludwig den Fernsehstar und Theaterliebling, dessen gestriger Tod heute bekannt wurde. „Generationen von Österreicherinnen und Österreichern sind mit Schleyers fantasievollen, ihr Publikum immer ernst nehmenden Sendungen groß geworden. Viele Kinder entdeckten über Erich Schleyers Bücher ihre Liebe zum Lesen und in seinen Stücken für Kindertheater den Zauber der Bühne. Seine Wirkung ist daher gar nicht hoch genug einzuschätzen. Für Erich Schleyer waren Kinder nie das Publikum der Zukunft, sondern das Publikum der Gegenwart.“

Kulturstadträtin Veronica Kaup-Hasler erinnert an die großen Erfolge, die der vielseitige deutsche Schauspieler auf den Wiener Bühnen feiern durfte: „Für die Theaterstadt Wien war es ein Glücksfall, dass sein bewegtes Leben Erich Schleyer hierherführte. Ausgehend vom Volkstheater, wo er einen großartigen Einstand feierte, war Schleyer auf den unterschiedlichsten Wiener Bühnen gern gesehener Gast: Sei es unter George Tabori am Burg- und Akademietheater, in der Josefstadt oder am Schauspielhaus, Schleyer vermochte es immer, sein Publikum zu begeistern. Unvergesslich bleibt seine Darstellung des Frank N. Furter in der Inszenierung von Michael Schottenbergs Rocky Horror Picture Show am von Hans Gratzer geführten Schauspielhaus. Die Vielseitigkeit, mit der dieser Künstler sich später auch in Büchern und Fotografien auszudrücken vermochte, ist beeindruckend.“

Erich Schleyer wurde 2006 das Goldene Verdienstzeichen des Landes Wien verliehen, 2011 das Goldene Ehrenzeichen für Verdienste um das Land Wien.

