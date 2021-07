Bürgermeister Ludwig verabschiedete Wiener Olympia-TeilnehmerInnen

Ludwig: „Drücke Daumen für den sportlichen Erfolg“

Wien (OTS/RK) - In 16 Tagen beginnen die 32. Olympischen Sommerspiele in Tokio. Das größte Sportereignis der Welt wurde pandemiebedingt um ein Jahr auf diesen Sommer verschoben. Heute, Mittwoch, wurden die Ruderin Louisa Altenhuber und Judo-Ass Magdalena Krssakova von Landeshauptmann und Bürgermeister Michael Ludwig im Wiener Rathaus stellvertretend für alle Wiener Olympia-TeilnehmerInnen verabschiedet.

„Die Olympischen Spiele sind sicherlich für jede Teilnehmerin und jeden Teilnehmer ein besonderes Ereignis und bedeutender Höhepunkt der sportlichen Karriere. Ich wünsche dem österreichischen Team alles Gute und viel Erfolg“, gab Ludwig den Sportlerinnen mit auf die Reise nach Japan. „Ich werde die Wettkämpfe – wenn es meine Zeit erlaubt – gespannt und mit Herzklopfen verfolgen und drücke dabei ganz fest die Daumen unsere Athletinnen und Athleten“, versprach der Wiener Bürgermeister Unterstützung aus der Ferne. „Olympia steht ja nicht nur für den sportlichen Wettkampf, sondern ist auch ein Ort der Völkerverständigung und der Begegnung, was gerade in Zeiten einer Pandemie und der langen physischen Distanzierung von besonderer Bedeutung ist“, betonte Ludwig. Der Bürgermeister überreichte den beiden Sportlerinnen als Geschenk jeweils eine Armbanduhr – als Verbindung zur Heimat natürlich eingestellt auf die „Wiener“ Zeit.

Für Magdalena Krssakova ist Judo seit dem Jahr 2002 ein fester Bestandteil ihres Lebens. Die 27-Jährige kämpft in der Gewichtsklasse bis 63 kg. Die Vize-Europameisterin von 2020 trainiert in Meidling. Auf der Neuen Donau bei der Steinspornbrücke ist Louisa Altenhuber oft anzutreffen, die Ruderin trainiert dort mit ihrer Partnerin Valentina Cavallar im Leichtgewichts-Doppel-Zweier. Für beide Athletinnen beginnt in einer Woche die Reise nach Tokio, wo Judoka Krssakova sich Hoffnungen auf „ein tolles Ergebnis und vielleicht auch eine Medaille“ macht.

Die olympischen Athletinnen und Athleten werden bei den von 23. Juli bis 8. August dauernden Sommerspielen für Österreich an den Start gehen, anschließend finde die 16. Paralympics vom 24. August bis 5. September ebenfalls in Tokio statt.

Bilder in Kürze auf www.wien.gv.at/pressebilder abrufbar. (Schluss) nic

Rückfragen & Kontakt:

PID-Rathauskorrespondenz

Presse- und Informationsdienst der Stadt Wien (MA 53)

Stadtredaktion, Diensthabende/r Redakteur/in

01 4000-81081

dr @ ma53.wien.gv.at

www.wien.gv.at/presse