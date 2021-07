200 Delegierte legten Leitlinien für die kommenden fünf Jahre fest

FCG/GPA Bundesforum in Starbesetzung gut über die Bühne gegangen

Wien (OTS/FCG) - Die christlichen Gewerkschafter*innen in der Gewerkschaft GPA hielten gestern den zweiten Teil des Bundesforums für die inhaltliche und strategische Weichenstellung für die kommenden fünf Jahre ab. Rund 200 Delegierte gaben sich online ein Stell-dich-ein.

Nach einleitenden Grußworten von Bundeskanzler Sebastian Kurz, FCG Chef Norbert Schnedl und Weihbischof Franz Scharl eröffnete Vorsitzender Wolfgang Pischinger das digitale Bundesforum und begrüßte zahlreiche Ehrengäste aus Politik, Kirche und Gewerkschaft.

Arbeitsweltanalyse Österreich zeigte spannende Ergebnisse

Der inhaltliche Schwerpunkt lag in der Präsentation der Studie „Arbeit, Freizeit, Leben. New Work“, die in Zusammenarbeit mit der Universität Graz durchgeführt wurde. Vor allem die Lebenssituationen der Arbeitnehmer*innen unter den wirtschaftlichen Bedingungen im Pandemie-Jahr waren Forschungsgegenstand der Studie.

Bei dieser Studie mit einem Sample von 1200 Teilnehmern wurde klargestellt, dass die Gesundheit der Mitarbeiter ein wesentlicher Faktor für den Erfolg eines Unternehmens darstellt. Ohne eine entsprechende Vertrauenskultur geht es ebenso wenig. Die Mitarbeiter*innen müssen erleben, dass sie ihre Arbeit selbst einteilen können und die Führung Vertrauen in sie setzt. Damit steigt auch die Produktivität des Unternehmens.

Studienleiter Univ.-Prof. Dr. Paul Jiménez stellte zudem klar, dass ein Gefühl ständiger Erreichbarkeit und ein Verschwimmen von Arbeit und Freizeit, wie es heute oftmals gelebt wird, zu einer Dysbalance führt. Daher braucht es eine bessere Abgrenzung zwischen Arbeit und Freizeit. Dies hat vor allem die herausfordernde Situation im Pandemiejahr einmal mehr gezeigt.

Als Ehrengast beim Bundesforum wurde Dr. Margarete Schramböck, Bundesministerin für Digitalisierung und den Wirtschaftsstandort, begrüßt. Schramböck hob in ihrem Referat sichtlich zufrieden den starken Konjunkturanstieg und eine Erholung der Wirtschaft von der Corona Krise hervor. Des Weiteren stellte sie eine Verlängerung der Exportförderung in Aussicht und bekräftigte, dass es mehr Investitionen in den Arbeitsmarkt geben werde, um wieder zurück zum Vorkrisenniveau zu gelangen.

FCG/GPA verschreibt sich einmal mehr ihren Werten

Ein weiterer Punkt bei der Konferenz waren die eingebrachten Anträge der FCG/GPA zu verschiedenen arbeitspolitischen und gesellschaftspolitischen Themen. Von der Förderung der Jugend in Form der Lehrlingsausbildung, der Verbesserung der Arbeitsbedingungen bei Praktika bis zum Erhalt des arbeitsfreien Sonntags verschrieb sich die Fraktion ihren Werten und wird besonders für die genannten Punkte in der kommende Funktionsperiode eintreten.

