Arnoldner/Mantl: Wien endlich auf erneuerbare Energie umrüsten!

Die Neue Volkspartei Wien begrüßt das Erneuerbaren-Ausbau-Gesetz

Wien (OTS) - Mit Erleichterung reagierten Bernadette Arnoldner, Stadträtin und Landesgeschäftsführerin der Neuen Volkspartei Wien, und Gemeinderat und Klimaschutzsprecher Josef Mantl auf das Erneuerbaren-Ausbau-Gesetz (kurz: EAG), das heute im Nationalrat beschlossen wurde. Ziel der Österreichischen Bundesregierung ist es, bis 2030 die Stromversorgung zu hundert Prozent auf Strom aus erneuerbaren Energieträgern umzustellen. „Wir drängen seit Jahren die Stadt, dass endlich in erneuerbare Energie investiert wird“, so Arnoldner. Eine Finanzspritze für diesen längst überfälligen Ausbau erhält die Stadt nun vom Bund. Rund eine Milliarde Euro Unterstützungsvolumen wird österreichweit bereitgestellt. Wien wird maßgeblich von dem Förderpaket des Bundes profitieren. „Wien ist das Schlusslicht im Bundesländervergleich beim Anteil erneuerbarer Energien, beim Anteil an Photovoltaik bei der Stromproduktion und bei der Anzahl der Photovoltaikanlage“, so Arnoldner und konkretisiert: „Nur hundert der 2000 Photovoltaikanlagen in Wien befinden sich auf stadteigenen Gebäuden. Während andere Bundesländer rund die Hälfte ihres Energieverbrauches über erneuerbare Energien abdecken, hinkt Wien mit gerade einmal zehn Prozent weit hinterher. 2019 kamen drei Viertel der Stromerzeugung in unserer Stadt aus fossilen Brennstoffen. Und Wien ist immer noch von Atomstromimporten aus dem Ausland abhängig.“



Auch Klimaschutzsprecher Josef Mantl begrüßt das neue Gesetz: „Das EAG ist ein Investitionspaket für Österreich. Energieunternehmen, aber natürlich auch unzählige weitere Unternehmen, von Industriebetrieben über KMUs und Einzelunternehmer, sowie Landwirtschaften und vor allem Länder und Gemeinden werden davon profitieren. Und in Wien kommt das Gesetz sowieso in letzter Minute. Von einem Potenzial von über vierzig Prozent für Photovoltaikanlagen wird in Wien nur ein Prozent genutzt.“



Zielsetzung des EAG ist es, österreichweit bis 2030 eine Photovoltaik-Erzeugungskapazität von elf Terrawattstunden (TWh) zuzubauen. Bei Wind beträgt das Ausbauziel zehn TWh, bei Wasserkraft fünf und bei Biomasse ein TWh. Das Erneuerbaren-Ausbau-Gesetz (EAG) gibt dazu den stabilen gesetzlichen Rahmen und ein effizientes Fördersystem. Das EAG stellt quasi das Fördersystem für Ökostrom auf neue Beine.



