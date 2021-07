Ottakring: Tschauner Bühne zeigt „Tscharleys Tante“

Wien (OTS/RK) - Die Saison 2021 der traditionsreichen „Tschauner Bühne“ (16., Maroltingergasse 43) läuft seit Anfang Juni und dauert noch bis Dienstag, 7. September. Ein buntes amüsantes Programm erwartet das Publikum, von Vorstellungen in der Reihe „Original Stegreif Klassik“ und in der Reihe „Stegreif 2.0“ bis zum Musiktheater und Auftritten von Gast-Künstlern. Heute, Mittwoch, wird das klassische Stegreif-Stück „Beziehungsweise bzw. Beziehungswaise“ aufgeführt (Beginn: 19.30 Uhr, Eintritt: 26 Euro/18 Euro). Am Donnerstag, 8. Juli, am Freitag, 9. Juli, und am Samstag, 10. Juli, darf das Publikum jeweils um 19.30 Uhr beim Musiktheater-Sommerspaß „Tscharleys Tante Sing Along“ mitmachen. Karten: 35 Euro/25 Euro. Für die Zuschauerinnen und Zuschauer gibt es „Spaßsackerln“ mit Utensilien und Texten und so steht einer beherzten Mitwirkung nichts im Wege. Auskünfte und Karten: Telefon 914 54 14. Karten-Bestellung im „Webshop“: https://tschauner-buehne-webshop.tkt-datacenter.net.

In „Wiens schönster Freiluftbühne“ sind Stegreif-Klassiker wie „Mord in der Wurlitzergasse“ zu sehen. Im Rahmen von „Stegreif 2.0“ lacht das Publikum über die Produktion „Tschauner Ahoi!“. Gleich empfehlenswert sind die heiteren Darbietungen „Zuständ‘ wie im alten Rom“. Zu den Gast-Künstlern zählen unter anderem Eva Maria Marold, Ulli Bäer & Ulli Winter, Willi Resetarits und Hans Theessink. Den kompletten Sommer-Spielplan 2021 mit allen Details, inklusive der aktuellen Corona-Regeln, veröffentlicht die „Tschauner Bühne“ im Internet: www.tschauner.at.

