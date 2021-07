Staatssekretärin Mayer zum Ableben von Erich Schleyer

Wien (OTS) - „Mit Erich Schleyer ist ein besonderer Künstler und ein einzigartiger Mensch von uns gegangen“, so Kunst- und Kulturstaatssekretärin Andrea Mayer heute zum Tod des Schauspielers und Märchenerzählers. „Erich Schleyer wird vielen Generationen wertschätzend – und stets mit einem Lächeln auf den Lippen – in Erinnerung bleiben. Die Kinder der 1980er und 1990er beeindruckte er als großer, freundlicher Riese mit buntem Märchenkoffer. Doch er war so viel mehr als das: Erich Schleyers außergewöhnliche Leistungen als Schauspieler, Autor oder Fotograf haben im deutschsprachigen Kulturgeschehen der letzten Jahrzehnte unverwechselbare Spuren hinterlassen. Erich Schleyer gebührt für sein künstlerisches Werk unsere große Anerkennung. Wir werden ihn immer in Erinnerung behalten. Mein tief empfundenes Mitgefühl gehört seinen Angehörigen und seinen Freundinnen und Freunden", so die Staatssekretärin​.

Rückfragen & Kontakt:

Bundesministerium für Kunst, Kultur, öffentlichen Dienst und Sport

Mag. Heike Warmuth

Pressesprecherin der Staatssekretärin für Kunst und Kultur

+43 6646104501

heike.warmuth @ bmkoes.gv.at

www.bmkoes.gv.at