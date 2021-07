SPÖ-Herr: SPÖ gelang es soziale Gerechtigkeit in EAG zu verankern

Wien (OTS/SK) - Der SPÖ ist es bei den Verhandlungen zum EAG gelungen für mehr als eine halbe Million Haushalte Unterstützung zu erreichen. Alle von der GIS befreiten Haushalte sind von der Ökostrom-Abgabe völlig befreit, hunderttausende weitere, die besonders einkommensschwach sind, wie etwa alleinerziehende Frauen oder Mindestpensionist*innen werden ebenfalls geschützt. Durch die SPÖ wurde so viel wie möglich an sozialer Gerechtigkeit im Gesetz über den Ausbau erneuerbarer Energien verankert. Klimaschutz und Soziale Gerechtigkeit müssen Hand in Hand gehen, stellte SPÖ-Umweltsprecherin Julia Herr Mittwoch in der Nationalratsdebatte fest. ****

Auch bei den vielen Förderungen für Unternehmen wird es um soziale Kriterien gehen, um gerechte Entlohnung oder um Gleichstellungsmaßnahmen im Betrieb. Das war möglich, weil dieses Gesetz einer 2/3-Mehrheit bedarf und die SPÖ in Person ihres Energiesprechers Alois Schroll daher maßgeblich mitverhandelt hat, schloss die SPÖ-Umweltsprecherin. (Schluss) up/pp

