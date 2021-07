Tanja Graf: EAG – drei Buchstaben, die Geschichte schreiben

ÖVP-Energiesprecherin sieht mit "Ökostrom made in Austria" wichtigen Beitrag, "dass es unserem Planeten Erde besser geht"

Wien (OTS) - "EAG – das sind drei Buchstaben, die Geschichte schreiben", sagte ÖVP-Energiesprecherin Abg. Tanja Graf heute, Mittwoch, zum Beschluss des Erneuerbaren Ausbaugesetzes (EAG) im Nationalrat. "Diese drei Buchstaben bringen uns einen großen Schritt weiter in Richtung unserer Klimaziele. Denn dank dieses Gesetzes werden wir in nächsten zehn Jahren mehr Ökostrom produzieren – und damit Strom made in Austria."

"Dank des Ausbaues des Fördersystems für Ökostrom schaffen wir 27 Terawattstunden mehr Ökostrom – das ist in etwa die Strommenge, die Wien für drei Jahre benötigt. Und das ist eine große Menge", betonte Tanja Graf. "Alles ist exakt geregelt. Denn jede Technologie hat andere Anforderungen und Herausforderungen – dem haben wir mit passenden Rahmenbedingungen individuell entsprochen: 11 Terawattstunden für den Ausbau der Fotovoltaik, zehn Terawattstunden für die Windkraft, zusätzliche fünf Terawattstunden für die Wasserkraft und weitere Terawattstunden für die verschiedenen Biogene. Das alles ergibt 27 Terawattstunden sauberen Strom made in Austria", freut sich die Abgeordnete.

Erfreulich sei, dass sich die Bürgerinnen und Bürger künftig aktiv am Klimaschutz beteiligen können, fuhr Tanja Graf fort. "Das EAG ist eines der größten Umweltstrompakete der letzten Jahrzehnte. Jede und jeder kann nun vom Stromkunden zum eigenen Stromproduzenten werden. So ist die Fortführung von Biomasse gesichert. Wir sichern die Stromversorgung mit nachwachsenden Rohstoffen. Parallel dazu wird die Wirtschaft angekurbelt und werden viele neue green jobs geschaffen."

Die Verhandlungen seien "kein einfaches Unterfangen gewesen", sagte Graf. "Aber es hat sich ausgezahlt: wir haben das beste Ergebnis erlangt, das eine Ausgewogenheit zwischen Haushalten und Betrieben bringt", dankte die ÖVP-Energiesprecherin allen Politikern und Experten, die an der Entstehung des Gesetzes beteiligt waren. "Wir leisten damit einen Beitrag, dass es unserem Planeten Erde besser gehen kann. Seien Sie alle Teil der Lösung und leisten Sie einen Beitrag für sauberen Strom made in Austria", bat Tanja Graf alle Fraktionen im Hohen Haus um "ein kräftiges Ja zu den drei Buchstaben." (Schluss)

