EURO 2020: Bis zu 1,571 Millionen sahen Krimi Italien – Spanien im ORF

Höchste Reichweite für ein Spiel ohne österreichische Beteiligung

Wien (OTS) - Mamma mia, was war das für ein EURO-2020-Krimi zwischen Italien und Spanien, der gestern, am 6. Juli 2021, die Fußballfans begeisterte: Bis zu 1,571 Millionen sahen die Verlängerung, im Schnitt waren kurz vor Mitternacht 1,420 Millionen bei 62 Prozent Marktanteil (je 67 Prozent in den jungen Zielgruppen) via ORF 1 live dabei. Damit war das erste Halbfinale das meistgesehene EM-Spiel 2020 ohne österreichische Beteiligung.

Auch das gestrige Streamingangebot zum ersten Halbfinal-Spiel der UEFA EURO 2020 auf ORF-TVthek, sport.ORF.at und ORF Fußball (Web und Apps) wurde intensiv genutzt: Laut Online-Bewegtbild-Messung (AGTT/GfK TELETEST Zensus) erzielten die Live-Streams und Video-on-Demand-Angebote zum gestrigen Halbfinal-Spiel Italien – Spanien österreichweit insgesamt 310.000 Nettoviews (zusammenhängende Nutzungsvorgänge), 1,2 Mio. Bruttoviews (Videostarts) und ein Gesamtnutzungsvolumen von 16,5 Mio. Minuten. Der Live-Stream des Elfmeterschießens Italien – Spanien erzielte dabei eine Durchschnittsreichweite von 102.858 und ist damit einer der reichweitenstärksten ORF-Live-Streams seit Beginn der Online-Bewegtbild-Messung durch die AGTT.

