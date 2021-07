Mörderischer Anschlag auf freien Journalismus mitten in Europa

RSF fordert Schutzmaßnahmen für Medienschaffende

Wien (OTS) - „Es ist erschreckend wie die Gewalt gegen Medienschaffende zunehmend steigt und die Unterdrückungsmethoden immer brutaler werden“, so Reporter ohne Grenzen (RSF) Österreich Präsidentin Rubina Möhring. Reporter ohne Grenzen (RSF) Österreich) verurteilt den erneuten mörderischen Angriff gegen die Pressefreiheit mitten in Europa. Der bekannte Kriminalreporter Peter R. de Vries wurde nach Verlassen eines TV-Studios in Amsterdam auf der Straße niedergeschossen und mit lebensbedrohlichen Kopfverletzungen in ein Spital eingeliefert. „Wir fordern dringend Schutznahmen für „Medienschaffende“, so Möhring.

