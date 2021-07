Allianz Bildungsmedien Österreich zur digitalen Schule: Digitalisierungseuphorie übersieht Bildungsinhalte

Aufforderung zum Dialog mit den Anbietern von österreichischen Bildungsinhalten

Wien (OTS) - „Nach dem Corona-bedingten Schub in der Digitalisierung des Unterrichts sprechen nun alle von einem neuen Zeitalter: Die digitale Schule. Damit wird aber primär die Zurverfügungstellung von Laptops, Tablets und WLAN-Verbindungen gemeint. Und das greift zu kurz: Wie durch digitale Hilfsmittel das Lernen verbessert werden soll, ist weitgehend unklar. Denn dem 8-Punkte-Plan zur Digitalisierung der österreichischen Schulen fehlt ein entscheidender Punkt: Die Bildungsinhalte! Es braucht eben nicht nur die Hardware wie Tablets oder Lern-Plattformen sondern auch die Software: Österreichische Bildungsinhalte“, so Maximilian Schulyok, Geschäftsführer des Österreichischen Bundesverlag sowie Mitglied des Vorstands der Allianz Bildungsmedien Österreich (ABÖ).

Markus Spielmann, ABÖ-Vorstandsmitglied und Geschäftsführer des Helbing Verlags ergänzt: „Unsere Schulen brauchen eine Balance von neuen Technologien einerseits und unverzichtbaren Inhalten andererseits. Und genau diese Balance können Anbieter professioneller Bildungsmedien bewerkstelligen. Denn das Primat der Pädagogik sollte nicht durch ein Primat der Technik ersetzt werden. Das oberste Ziel ist vielmehr, für das jeweilige Lehr- und Lernszenario die beste Methodik zu bieten“. Und weiter: „Onlineplattformen als Lernbehelf der Zukunft ist zu eng und übersieht die Frage, welches Format in welcher Situation am besten geeignet ist. Genauso ist eine Vision von einer Zukunft ohne Schulbücher nicht zielführend. So sind gerade auch Schulbücher zur Abbildung von Querschnittsthemen der neuen kompetenzorientierten Lehrpläne geeignet und werden aktuell dafür entwickelt.“

Die Bildungsmedienunternehmen verfügen über exzellente Expertise zu wesentlichen Bildungsthemen. Diese gilt es bei der Erstellung von Bildungsmedien frühzeitig einzubeziehen. Denn der staatliche Bildungsauftrag kann nur im Zusammenspiel aller Akteure erfüllt werden. So gilt es beispielsweise die erfolgreiche Plattform Digi4School, die über 4.000 digitale Medien anbietet, gemeinsam weiterzuentwickeln und auszubauen.

Zur Frage der Finanzierung erklärt Iris Blatterer, ABÖ-Vorstandsmitglied und Geschäftsführerin der Westermann Gruppe – Verlag E. DORNER GmbH | Verlag Jugend & Volk GmbH | Schubi Spectra Lernmedien GmbH: „Die neuen digitalen und hybriden Bildungsmedien stellen die Finanzierung vor Herausforderungen. Innovative, alle rechtlichen Anforderungen erfüllende und passende digitale Unterrichtsmaterialien sind mit hohen zusätzlichen Kosten verbunden. Der Kostenrahmen pro Schüler muss sich daher den neuen Gegebenheiten anpassen.“

Dafür müssen die Rahmenbedingungen der Schulbuchaktion dringend dahingehend geändert werden, dass auch für jeden Schüler die gewünschte Anzahl digitaler Lernmedien angeschafft werden kann. „Die Finanzierung professioneller, qualitätsgesicherter Bildungsmedien muss nachhaltig sein. Es braucht langfristige angemessene Finanzierungszusagen, die es Schulen, Lehrern, Eltern und Unternehmen gleichermaßen erlauben, über größere Zeiträume zu planen“, so Blatterer.

Markus Spielmann abschließend: „Wir wollen weitere Entwicklungen und zusätzlichen Service für entsprechende Bildungsangebote über die bewährte Form der digitalisierten Unterrichtsmaterialien vorantreiben und unterstützen. Dazu braucht es aber auch ein Überdenken der bestehenden Strukturen bei den Bildungsinhalten: Die Approbation von Schulbüchern sowie die Bindung an Fächer und Schulstufen muss dringend evaluiert werden. Wir bieten an, mit uns in einen konstruktiven Dialog einzutreten. Die Expertise unserer Mitglieder ist unverzichtbar für das österreichische Bildungssystem. Die Diskussion um Formate muss rasch beendet werden – denn die Inhalte entscheiden, ob die digitale Schule ein Erfolg oder Misserfolg wird.“

Über uns

Die Allianz Bildungsmedien Österreich ist ein führender Zusammenschluss professioneller Bildungsmedienanbieter in Österreich. Unsere Mitglieder entwickeln im Dialog mit Lehrenden und Lernenden didaktisch passgenaue Lehrinhalte und Lernlösungen, die dem digitalen Zeitalter entsprechen. Wir sind davon überzeugt, dass nur qualitätsgesicherte Bildungsmedien zu individuellen Bildungserfolgen führen. Als starke Interessensvertretung sehen wir uns als konstruktive Partner der Bildungspolitik, um gemeinsam unser Bildungssystem wirksam und nachhaltig weiter zu entwickeln.

