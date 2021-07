ORF III am Donnerstag: „Das ewige Leben“ und „Bad Fucking“ – Filmdoppel zum „Österreichischen Filmpreis“

Außerdem: Nationalratssitzung live, „Kultur Heute“-Festivalinitiative zum Schrammel.Klang.Festival

Wien (OTS) - Mit zwei Kultfilmen „made in Austria“ rückt ORF III Kultur und Information am Donnerstag, dem 8. Juli 2021, anlässlich der Verleihung des Österreichischen Filmpreises das vielseitige heimische Filmschaffen in den Mittelpunkt. Zu sehen sind die hochkarätig besetzte Wolf-Haas-Verfilmung „Das ewige Leben“ und die Kurt-Palm-Verfilmung „Bad Fucking“.

Zuvor überträgt ORF III bereits ab 9.05 Uhr in „Politik live“ die Nationalratssitzung des Parlaments, kommentiert von Philipp Maiwald, Vera Schmidt und Anna Stahleder. An die 30 Gesetzesvorhaben will der Nationalrat in seiner letzten Plenarwoche vor der Sommerpause diskutieren und darüber abstimmen. Bevor es aber in die Tagesordnungen geht, stehen zum Auftakt Sonderaktivitäten auf dem Programm.

Das Donnerstagsplenum startet mit einer Fragestunde mit Finanzminister Gernot Blümel, anlässlich zusätzlicher Budgets für COVID-19-Impfstoffe im Jahr 2022 und 2023. Weitere Themen sind ein Weiterbildungspaket für Hochschulen, das von der Regierung vorgelegte „Raser-Paket“ und die Ergebnisse des Rechnungshof-Unterausschusses. Auch die Neuaufstellung des Bundesamts für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung (BVT) steht auf der Tagesordnung.

Um 19.45 Uhr eröffnet „Kultur Heute“ mit einem Blick auf die Nominierten des Österreichischen Filmpreises, der an diesem Abend im Globe Wien in der Marx Halle verliehen wird, das ORF-III-Programm im Zeichen des heimischen Filmschaffens. Die ORF-III-Festivalinitiative „Es geht los“ stattet außerdem dem Schrammel.Klang.Festival im niederösterreichischen Litschau einen Besuch ab. Im Interview sind Intendant Zeno Stanek und Musikerin Marie-Therese Stickler.

Im Hauptabend folgen zwei Höhepunkte des österreichischen Films. Den Auftakt macht Wolfgang Murnbergers Wolf-Haas-Verfilmung „Das ewige Leben“ (20.15 Uhr) mit Josef Hader in der Rolle des sympathisch-grantigen Kultermittlers Simon Brenner. 2016 war die Krimikomödie in mehreren Kategorien beim Österreichischen Filmpreis, u. a. als „Bester Spielfilm“, nominiert. Anschließend folgt Harald Sicheritz’ Komödie „Bad Fucking“ (22.15 Uhr) nach dem Roman-Bestseller von Kurt Palm. Der Film war 2015 in der Kategorie „Beste Tongestaltung“ für den Österreichischen Filmpreis nominiert.

