„Am Schauplatz“ zeigt, wie man im niederösterreichischen Marienthal versucht, Langzeit-Arbeitslosigkeit abzuschaffen

In „Arbeit für Alle“ am 8. Juli um 21.05 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - In Österreich steigt die Zahl der Langzeitarbeitslosen aufgrund der Coronakrise massiv an – einzige Ausnahme ist die niederösterreichische Gemeinde Gramatneusiedl. Denn Langzeitarbeitslosigkeit wird dort gerade gänzlich abgeschafft.

Bereits in den 1930er Jahren wurde der Ort durch die „Marienthalstudie“ berühmt. Als damals die große Textilfabrik im Ort schließen musste, wurden mehr als 1.000 Menschen über Nacht arbeitslos. In einer bahnbrechenden Sozialstudie fand man erstmals heraus, dass Massenarbeitslosigkeit zu Resignation und Depression in der Gesellschaft führt.

In einem Projekt des AMS wird nun das Gegenteil im Ort getestet. Alle Langzeitarbeitslosen in Gramatneusiedl bekommen seit diesem Jahr einen Job – ganz ohne Sanktionen. Man will untersuchen, wie sich die Arbeitsplatzgarantie auf das Leben der Menschen und die gesamte Gemeinde auswirkt.

Für die „Am Schauplatz“-Reportage – zu sehen am Donnerstag, dem 8. Juli 2021, um 21.05 Uhr in ORF 2 – hat Kim Kadlec das Projekt zehn Monate lang begleitet und zeigt, ob und wie die Utopie „Arbeit für Alle“ funktionieren könnte.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at