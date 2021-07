Familie Kovanda investiert in den Umweltschutz

Für den Schotterabbau steht die Natur beim Familienunternehmen Kovanda an oberster Stelle. Neben den neuen Schafen zur Landschaftspflege wurden nun zwei Photovoltaikanlagen gebaut.

Wir sagen nicht nur, dass uns die Natur am Herzen liegt, sondern wir leben und arbeiten jeden Tag nach diesem Motto! KR Leopold Kovanda

Gerasdorf bei Wien (OTS) - „Wir sagen nicht nur, dass uns die Natur am Herzen liegt, sondern wir leben und arbeiten jeden Tag nach diesem Motto!“ , sagt KR Leopold Kovanda, Geschäftsführer des Familienunternehmens Kovanda. Erst im Frühjahr dieses Jahres wurde die Schafherde um fünf Coburger Fuchsschafe, die zur Landschaftspflege der begrünten Schafberge genutzt werden, erweitert. Gemeinsam mit den bereits vorhandenen sieben Shropshire-Schafen werden die nun zwölf Schafe den ehemaligen Grünen Hügel bewirtschaften und so nachhaltig und umweltschonend pflegen. Zusätzlich hat nun KR Leopold Kovanda für den Betrieb zwei Photovoltaikanlagen installiert, um die Stromgewinnung umweltschonend und autark zu gestalten. Eine Anlage dient der unterstützenden Versorgung der Betonmischanlage und die zweite Anlage hat zum Ziel das Bürogebäude mit grüner Energie zu versorgen. Der Umweltbeitrag ist seit Start der Anlagen enorm: Mit Hilfe der Photovoltaikanlagen konnten seit der Aktivierung Anfang Juni 2021 3,1 Mio. kg CO2 eingespart und 12.200 km für E-Autos generiert werden.

Unternehmensausrichtung über CO2-Reduktion, Biodiversität und Kreislaufwirtschaft

„Wir sind ein Familienunternehmen, das seit Generationen in Gerasdorf tätig ist. Daher ist uns eine zukunftsorientierte Gestaltung unseres Unternehmens wichtig“, führt KR Leopold Kovanda weiter aus und ergänzt: „Nachhaltigkeit ist mehr als Klimaschutz. Einerseits achten wir auf kurze Transportwege, welche große Mengen an CO2 einsparen, andererseits schaffen wir am Schafberg Biodiversität und verfolgen konsequent die Ziele der Kreislaufwirtschaft über Recycling und Wiederverwertung von unterschiedlichen Materialien. Wir haben es uns zum Ziel gesetzt, unser Unternehmen dahingehend bestmöglich aufzustellen!“. Tatsächlich sind auch schon die nächsten Projekte auf Schiene gegangen: Neben der eigenen Photovoltaikanlage erfolgt die Rekultivierung der Deponie mit Blumenwiesen und Maisfeldern, und es wurden Bienenstöcke aufgestellt. Damit entsteht die natürliche Bestäubung von Blumen, Gräsern und weiteren Pflanzen.

Über Kovanda

Die Firma Kovanda ist ein Familienbetrieb in dritter Generation unter der Leitung von KR Leopold und KR Ing. Eva Kovanda. Kovanda ist Hersteller von Fertigbeton und bietet verschiedene Dienstleistungen wie Abbrucharbeiten, Erdarbeiten, Gewinnung von Kies (Sand-Schotter), Recycling und Transporte für das Baugewerbe. Über 100 MitarbeiterInnen sorgen für einen reibungslosen Ablauf und Zufriedenheit der Kunden.

Rückfragen & Kontakt:

Kovanda

c/o KRAFTKINZ© GmbH

Mag. Birgit Kraft-Kinz

Fon +43 676 444 55 66

birgit @ kraftkinz.com