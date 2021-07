PwC Österreich kooperiert mit Workiva im Bereich integrierter Berichterstattung

Wien (OTS) -

PwC Österreich und Workiva verkünden eine Kooperation im Bereich Berichterstattung und Disclosure Management-Lösungen

Workiva bietet eine Plattform, PwC Österreich berät bei der Softwareauswahl und Implementierung

Das Ziel: automatisierte, qualitativ hochwertige Berichterstattung für finanzielle und nicht-finanzielle Daten

Die Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaft PwC Österreich wird neuer Kooperationspartner von Workiva, einem weltweit tätigen Anbieter integrierter Disclosure Management-Lösungen. Workiva hat eine Plattform entwickelt, um Geschäftsinformationen aus unterschiedlichen Datenquellen, Dokumenten und Tabellen verknüpft zu verwalten und ermöglicht Unternehmen somit Berichte zu finanziellen und nicht-finanziellen Daten zu erstellen, in denen konsistente und verlässliche Daten ausgewiesen werden.

PwC Österreich begleitet Unternehmen dabei, die passende Software für eine integrierte Berichterstellung auszusuchen, im Unternehmen einzuführen und an die spezifischen Kundenbedürfnisse anzupassen. Ziel ist es, Unternehmen dabei zu unterstützen, ihre Finanzberichte automatisiert und in hoher Qualität zu erstellen.

Hans Hartmann, Partner Capital Markets & Accounting Advisory Services und Experte für Finanzberichterstattung bei PwC Österreich: „Die Auswahl und Einführung von geeigneten Disclosure Management-Lösungen stellt Unternehmen vor Herausforderungen. Mit unserer umfassenden Expertise im Accounting und Reporting-Bereich können wir Unternehmen bei dieser Aufgabe umfangreich unterstützen und ihnen echten Mehrwert sowohl im Hinblick auf die finanzielle als auch die nicht-finanzielle Berichterstattung bieten.“

Anton von Troyer, Director Partnerships bei Workiva: „Menschen weltweit nutzen unsere Cloud-Basierte Plattform für ihre tägliche Arbeit, um hierüber Daten und Informationen zwischen individuellen Systemen und Anwendungen auszutauschen und darauf vertrauen zu können, immer auf die aktuellsten Daten zuzugreifen. Das bildet die Basis für transparente, vertrauenswürdige Berichte aller Art, die auch den Compliance-Ansprüchen von morgen gerecht werden.“

Über PwC

Vertrauen in der Gesellschaft aufbauen und wichtige Probleme lösen – das sehen wir bei PwC als unsere Aufgabe. Wir sind ein Netzwerk von Mitgliedsunternehmen in 155 Ländern. Mehr als 284.000 Mitarbeiter:innen erbringen weltweit qualitativ hochwertige Leistungen im Bereich Wirtschaftsprüfung, Steuer- und Rechtsberatung und Unternehmensberatung. Sagen Sie uns, was für Sie von Wert ist. Und erfahren Sie mehr unter www.pwc.at.

„PwC“ bezeichnet das PwC-Netzwerk und/oder eine oder mehrere seiner Mitgliedsfirmen. Jedes Mitglied dieses Netzwerks ist ein selbstständiges Rechtssubjekt. Weitere Informationen finden Sie unter www.pwc.com/structure.

Über Workiva

Workiva Inc. ist ein SaaS-Unternehmen und der führende Anbieter vielfältiger, integrierter Reporting-Lösungen. Marty Vanderploeg, Gründer und CEO von Workiva, hat es sich gemeinsam mit seinem Team zur Aufgabe gemacht, komplexe Arbeitsabläufe durch einen automatisierten Berichterstellungsprozess, unter Berücksichtigung der jeweiligen regulatorischen Anforderungen, zu vereinfachen.

Auf unserer cloud-basierten Plattform verknüpfen wir Datenquellen, Texte, Präsentationen und Spreadsheets und verbinden verschiedene Teams, sodass diese zur gleichen Zeit am gleichen Dokument arbeiten und jederzeit auf die aktuellsten Daten zugreifen können.

Das Ergebnis: höhere Effizienz, bessere Transparenz, weniger Risiko und höchste Datenverlässlichkeit. Dies schätzen Tausende von Kunden weltweit, darunter über 75 % der Fortune 500 Unternehmen. Weitere Informationen zu unseren Kunden finden Sie hier.

Gegründet in den USA im Jahre 2008, zählt Workiva mittlerweile über 1.700 Mitarbeiter und ist mittlerweile an 4 europäischen Standorten vertreten, u.a in Frankfurt am Main.

Erfahren Sie mehr über uns und unsere vielfältigen Lösungen auf www.workiva.de.

