Frauenthal EXPO – Termin & Location NEU

2.–4. Februar 2022, Messe Wien

Der Wechsel war nötig, um die gesamte Haustechnik unter ein Dach zu bringen. Sanitär, Installation, Heizung & Klima und neu Elektro. Dazu kommt noch der Bereich Armaturen und Rohrleitungstechnik für Tiefbau und Industrie. Da brauchen wir Platz, viel Platz. In Summe haben wir jetzt 18.000 m² für Aussteller, Catering, Events und Technik zur Verfügung. Das ist doppelt so viel wie bei der EXPO 2020. Da mussten wir zugreifen. Die Messe Wien ist für ihre professionelle Messeinfrastruktur bekannt. Wir heben dadurch die EXPO wieder auf ein neues Level. Constantin Otto Wollenhaupt, Frauenthal Bereichsleiter Marketing & Markensprecher ALVA 1/3

Die EXPO vom 2.–4. Februar 2022 wird der Hotspot in der Branche, entsprechend laufen die Anmeldungen sehr, sehr gut. Der neue Termin und die Location werden von unseren Industriepartnern positiv aufgenommen, da die Messe Wien im Vergleich zur Marxhalle ja noch mehr zu bieten hat. Für unser eingespieltes Organisations-Team ist es ja bereits die dritte EXPO. Diese Erfahrung zahlt sich aus und so läuft der EXPO-Motor wie geschmiert. Dragan Skrebic, Frauenthal Gesamtverantwortlicher für Vertrieb und Marketing 2/3

Wollen auch Sie an der Frauenthal EXPO 2022 teilnehmen, kontaktieren Sie am besten gleich Ihren Ansprechpartner im Frauenthal Produktmanagement und sichern Sie sich Ihren Messestand Constantin Otto Wollenhaupt, Frauenthal Bereichsleiter Marketing & Markensprecher ALVA 3/3

Wien (OTS) - Großhandel: Wenn schon, denn schon: Frauenthal denkt nicht groß, sondern GRÖßER und hat ein neues Quartier für ihre EXPO gefunden. Das Branchenevent findet nun in der Messe Wien statt. Auch der Termin ist neu: 2.–4. Februar 2022.

Unter dem Motto Gemeinsam erfolgreich, dreht sich alles um Lösungen, Ideen und Innovationen, die Kunden helfen, im Geschäftsalltag noch erfolgreicher zu sein. Mit Installateuren, Elektrikern, Architekten, Planern, Bauherren und Vertretern von Kommunen wird ein breites Fachpublikum angesprochen.

Constantin Otto Wollenhaupt, Bereichsleiter Marketing & Markensprecher ALVA, und das EXPO Kern-Team, Daniela Glanz und Bernhard Ruttner, dazu: „ Der Wechsel war nötig, um die gesamte Haustechnik unter ein Dach zu bringen. Sanitär, Installation, Heizung & Klima und neu Elektro. Dazu kommt noch der Bereich Armaturen und Rohrleitungstechnik für Tiefbau und Industrie. Da brauchen wir Platz, viel Platz. In Summe haben wir jetzt 18.000 m² für Aussteller, Catering, Events und Technik zur Verfügung. Das ist doppelt so viel wie bei der EXPO 2020. Da mussten wir zugreifen. Die Messe Wien ist für ihre professionelle Messeinfrastruktur bekannt. Wir heben dadurch die EXPO wieder auf ein neues Level. “

Dragan Skrebic, Gesamtverantwortlicher für Vertrieb und Marketing, fasst die ersten Reaktionen der Hersteller zusammen: „ Die EXPO vom 2.–4. Februar 2022 wird der Hotspot in der Branche, entsprechend laufen die Anmeldungen sehr, sehr gut. Der neue Termin und die Location werden von unseren Industriepartnern positiv aufgenommen, da die Messe Wien im Vergleich zur Marxhalle ja noch mehr zu bieten hat. Für unser eingespieltes Organisations-Team ist es ja bereits die dritte EXPO. Diese Erfahrung zahlt sich aus und so läuft der EXPO-Motor wie geschmiert.“

Wollenhaupts Appell an die Industrie: „ Wollen auch Sie an der Frauenthal EXPO 2022 teilnehmen, kontaktieren Sie am besten gleich Ihren Ansprechpartner im Frauenthal Produktmanagement und sichern Sie sich Ihren Messestand .“

Expo 2022 (frauenthal-expo.at)

Über die Frauenthal Handel Gruppe: In Österreich ist die Frauenthal Handel Gruppe die Nummer 1 im Großhandel für Sanitär, Heizung und Installationstechnik. Diese Division der Frauenthal Holding AG besteht aus den beiden Sanitär- und Installationstechnik-Großhändlern SHT Haustechnik GmbH und Frauenthal Handel GmbH (vormals ÖAG AG), dem Rohrleitungs- und Tiefbauspezialisten Kontinentale, Elektromaterial.at sowie dem Dienstleistungsunternehmen Frauenthal Service. www.frauenthal-service.at

Rückfragen & Kontakt:

Frauenthal Handel Gruppe / SHT / ÖAG / Kontinentale / Elektromaterial.at

Constantin Otto Wollenhaupt, M.A.

Bereichsleiter Marketing & Markensprecher ALVA, Frauenthal Handel Gruppe

M: +43 664 88526420

Constantin.WOLLENHAUPT @ fts.at