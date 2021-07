ImmoScout24 Umfrage – Traum oder Albtraum: Renovierungsbedürftige Immobilie

Jede:r Zehnte sucht aktuell eine renovierungsbedürftigen Immobilie, weit mehr können es sich vorstellen. Zwei Drittel der Gestaltungswilligen würden auch auf der Baustelle wohnen.

Wien (OTS) - Beim Gedanken an eine renovierungsbedürftige Immobilie denkt manch eine:r sicher an „Geschenkt ist noch zu teuer“. Manch andere:r wittert die Gelegenheit, alles nach den eigenen Wünsche zu gestalten. Wie die Österreicher:innen dazu stehen und wie sie eine Renovierung organisieren würden, dem ist eine Umfrage von ImmoScout24 unter 500 Befragten nachgegangen.

Jede:r Zehnte möchte renovieren, weiteren 38 Prozent gefällt die Idee

Nicht wenige Österreicher:innen scheinen Freude am Renovieren zu haben. Aktuell sucht jede:r Zehnte eine renovierungsbedürftige Immobilie oder plant, das zeitnah in Angriff zu nehmen. Weitere 38 Prozent haben zwar noch nie danach Ausschau gehalten, finden die Vorstellung aber schön, eine Wohnung oder ein Haus ganz nach den eigenen Wünsche herzurichten. Als wenig realistisch sehen es weitere 9 Prozent. Sie würden zwar sehr gerne ein Objekt gemeinsam mit dem oder der Partner:in renovieren, haben aber Angst, dass die Beziehung das nicht überleben würde. Bei den Älteren taucht in dem Zusammenhang womöglich auch die Erinnerung an die österreichische Komödie „Hinterholz 8“ auf.

30 Prozent wollen kein Risiko eingehen

Einer Renovierung gar nichts abgewinnen können 30 Prozent der Österreicher:Innen. Der Grund dafür ist unter anderem das damit verbundene Risiko. Spannend zu sehen: Männer (32 Prozent) sind eher abgeneigt als Frauen (27 Prozent).

Ein Drittel würde selbst Hand anlegen

Wer sich vorstellen kann, eine Wohnung zu renovieren, würde jedenfalls selbst Hand anlegen oder Freunde und Familie dafür einspannen. Ein Drittel der Renovierungswilligen würde die Immobilie selbst renovieren. Männer (43 Prozent) stimmen hier eher zu als Frauen (27 Prozent). Mehr als die Hälfte (58 Prozent) der Befragten würde sich Hilfe von Freunden und Familie holen. Professionisten kämen bei 43 Prozent zum Einsatz.

Wohnen auf der Baustelle für zwei Drittel vorstellbar

Wer sich mit einer renovierungsbedürftigen Wohnung anfreunden kann, scheint jedenfalls gute Nerven und eine eher hohe Toleranz zu haben, was das Leben auf einer Baustelle betrifft. Denn zwei Drittel in dieser Gruppe können sich vorstellen, bereits während der Sanierung/Renovierung in die Immobilie einzuziehen und letzte Arbeiten nach dem Einzug zu erledigen. Definitiv ausgeschlossen oder zumindest als außerhalb des Vorstellbaren sehen einen Einzug vor Abschluss der Renovierungsarbeiten nur 16 Prozent derer, die sich den Erwerb einer renovierungsbedürftigen Immobilie vorstellen können.

Über die Studie

Für die Studie hat die Innofact AG im Februar 2021 für ImmoScout24 rund 500 Österreicher/innen von 18 bis 65 Jahren online repräsentativ für die österreichische Bevölkerung befragt.

