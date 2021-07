Vobile Group Limited ernennt Masaaki Matsuzawa zum President of Strategy and Investments und er fungiert auch als Executive Director im Vorstand

Santa Clara, Kalifornien (ots/PRNewswire) - Vobile Group Limited (SEHK: 3738 ; OTCQX: VOBIF), ein weltweit führender Anbieter von SaaS-Diensten für den Schutz und die Monetarisierung von Online-Videoinhalten, gab heute bekannt, dass Masaaki Matsuzawa, eine Führungskraft im Medien- und Investmentbanking mit einer 20-jährigen Karriere bei der National Basketball Association (NBA) und Goldman Sachs, zum President of Strategy and Investments ernannt wurde. Zusätzlich wurde er in den Vorstand gewählt und fungiert dort als Executive Director. Er wird die globalen Funktionen von Vobile in den Bereichen Strategie, Investitionen, Kapitalmärkte und Investor Relations leiten.

"Wir bewegen uns in einer spannenden und sich schnell entwickelnden Medien- und Technologielandschaft. Da wir weiterhin innovative Lösungen entwickeln und in strategische Wachstumschancen auf der ganzen Welt investieren, freue ich mich sehr, Masaaki in unserem Team willkommen zu heißen", sagte Yangbin Wang, Chairman und CEO von Vobile. "Masaakis einzigartige Erfolgsbilanz in den Bereichen Medien, Strategie und Unternehmensfinanzierung ist eine großartige Ergänzung für Vobile. Seine Erfahrungen in der Leitung der Unternehmensstrategie und dem Vorantreiben des Wachstums bei der NBA sowie in der Beratung von Unternehmen bei M&A und Finanzierungen während seiner Zeit bei Goldman Sachs werden Vobile dabei helfen, das Wachstum zu beschleunigen und unsere Position als führender Global Player zu stärken, der sich seiner Kultur, seinen Kunden und seinen Aktionären verpflichtet fühlt."

Matsuzawa erklärte: "Es ist ein Privileg, dem Vobile-Team zu einem so einzigartigen Zeitpunkt in der Branche beizutreten. Neue Geschäftsmodelle und Technologien schaffen aufregende Möglichkeiten für Content-Ersteller, Content-Eigentümer und Vertriebsplattformen. Die Marktchancen für innovative Lösungsanbieter sind gewaltig. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit dem Team, um diese Chancen zu nutzen und das Unternehmen voranzubringen."

Matsuzawa kommt von der NBA zu Vobile, wo er zuletzt Senior Vice President of Global Strategy und Chief Strategy Officer für die NBA China war. Während seiner 7-jährigen Tätigkeit bei der NBA, wo er in Peking und Hongkong ansässig war, trug er dazu bei, die NBA China zu neuen Höhen zu führen und half dem globalen Unternehmen, Innovationen voranzutreiben, indem er die Entwicklung und Ausführung wichtiger strategischer Investitionen in Bereichen wie digitale Inhalte, soziale Medien, E-Commerce, Gaming, eSports, Datenstrategie und Jugendentwicklung leitete.

Vor seiner Zeit bei der NBA war Matsuzawa Managing Director bei Goldman Sachs, wo er über 13 Jahre lang als Investmentbanker in New York und Hongkong tätig war und sich auf Fusionen, Übernahmen und Finanzierungen spezialisierte. Während seiner Zeit bei Goldman Sachs hatte er eine Reihe von Führungspositionen inne, unter anderem als Chief Operating Officer der Asia Mergers & Acquisitions Group sowie als Co-Head der Asia Industrial Investment Banking Group. Er begann seine Karriere bei Goldman Sachs als Summer Associate im Jahr 2000.

Matsuzawa erwarb einen MBA an der Wharton School der University of Pennsylvania und einen BA an der Washington University in St. Louis.

Informationen zu Vobile Group Limited

Vobile ist ein weltweit führender Anbieter von SaaS-Diensten für den Schutz und die Monetarisierung von Online-Videoinhalten. Die erstklassigen SaaS-Plattformen des Unternehmens werden von Filmstudios, Fernsehsendern und Plattenlabels eingesetzt und ermöglichen den Rechteinhabern einen effektiven Schutz ihrer Inhalte und beschleunigen ihr Umsatzwachstum im Online-Vertrieb. Vobile hat weltweite Niederlassungen in den Vereinigten Staaten, China, Japan und Australien.

