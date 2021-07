SonoScape erhält CE-Kennzeichnung für sein Linear-Array-Echoendoskop EG-UC5T

Shenzhen, China (ots/PRNewswire) - Am 30. April erhielt SonoScape für sein Linear-Array-Echoendoskop EG-UC5T die CE-Kennzeichnung, den "Passport to Europe" des Produkts. Damit baut SonoScape sein Portfolio für endoskopischen Ultraschall (EUS) auf dem internationalen Markt weiter aus. Die EUS-Produktlinie von SonoScape profitiert von jahrzehntelangem Know-how in der Ultraschalltechnologie und debütierte offiziell im September 2019, als das 360°-Radial-Array-Echoendoskop EG-UR5 die CE-Kennzeichnung erhielt und damit zum 4. Unternehmen der Welt aufstieg, das die Kerntechnologie der EUS beherrscht.

EG-UC5T zeichnet sich durch seinen großen 4,0-mm-Instrumentenkanal und sein kurzes starres distales Ende aus und setzt damit neue Maßstäbe in der Therapie. Mit der Einführung des Linear-Array-Echoendoskops EG-UC5T sind SonoScape-Anwender nicht nur in der Lage, eine adäquate Gewebeentnahme durchzuführen, sondern auch verschiedene therapeutische interventionelle endoskopische Eingriffe unter sonographischer Anleitung. Dies ist ein wahres "Best of the two worlds", ein goldener Schlüssel, um zu enthüllen, was sich hinter der Schleimhaut des GI-Trakts befindet und um die wachsenden Möglichkeiten der fortgeschrittenen Endoskopie zu erschließen.

"Das EUS-Portfolio von SonoScape wird sicherlich den Weg des Unternehmens in mehr und größere Krankenhäuser erweitern. Dies unterstreicht einmal mehr die führende Rolle des Unternehmens auf dem weltweiten Markt für Verdauungsendoskopie", so Steven He, Sales Director der Endoscopy Division bei SonoScape: "Wir haben mit unseren aktuellen gastrointestinalen Endoskopen großartige Ergebnisse erzielt, und ich bin zuversichtlich, dass wir mit den neuen Linear-Array-Echoendoskopen noch erfolgreicher sein werden."

In den letzten 25 Jahren hat sich die EUS auf verschiedene Anwendungen ausgeweitet, sowohl diagnostisch als auch therapeutisch, wie in Friedberg SR, Lachter J, World Journal of Gastrointestinal Endoscopy (2017) zu lesen ist. Fokussiert auf die Lieferung qualitativ hochwertiger Produkte, bringt SonoScape weiterhin einen bedeutenden Wert in die Welt der Endoskopie.

Informationen zu SonoScape

SonoScape wurde 2002 in Shenzhen (China) gegründet. Unter dem Leitspruch "Caring for life through innovation" entwickelt das Unternehmen Ultraschall- und Endoskopielösungen und bietet erstklassigen Kundenservice. Das Unternehmen betreibt F&E-Zentren in Shenzhen, Shanghai, Harbin, Wuhan, Tokio, Silicon Valley und Seattle. SonoScape hat in den letzten 3 Jahren fast 20 % seines Umsatzes in Forschung und Entwicklung investiert, wobei weitere fortschrittliche Produkte in der Pipeline sind.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1554712/CE_Marking.jpg

Rückfragen & Kontakt:

Freya FANG

+86-15940338260