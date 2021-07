IMPERIALIS - Schloss Schönbrunn, Wien (FOTO)

Wien (ots) - Am 05. August 2021 findet eine Open-Air-Show der AC2B GmbH als Veranstalter in Kooperation mit Marienhof Eventcatering und der Wiener Agentur Connect|2 mit der Performance des internationalen Techno-DJs Solomun statt.

"Imperialis" (dt.: "kaiserlich") bezieht sich auch auf die Location: der Ehrenhof des UNESCO-Weltkulturerbes Schloss Schönbrunn in Wien.

Die stilvolle, barocke Kulisse vereint sich mit modernster Technomusik und aufwendiger Lichttechnik.

Um 16:00 Uhr beginnt der Einlass mit entspannter Lounge-Atmosphäre. Hierfür gibt es Food-Corner und Biergartenbereiche mit elektronischer Hintergrundbeschallung. Zudem bekommen die Teilnehmer:innen die Möglichkeit, eine Vernissage mit visueller Aufarbeitung der Geschichte des elektronischen Musikgenres zu besichtigen.

Ab 20:00 Uhr wird Solomun unter anderem Tracks aus seinem frisch releasten Album "Nobody Is Not Loved" performen. Mit neuem Soundkonzept wird anstelle von Frontalbeschallung auf 16 verschiedene Beschallungspunkte gesetzt, um ein besonderes Sounderlebnis auf der gesamten Eventfläche zu schaffen.

Entsprechend der Vorgaben der österreichischen Bundesregierung findet das Event unter Voraussetzung der 3-G-Regeln (geimpft, getestet, genesen) statt. Ein jeweiliger Nachweis ist somit für die Teilnahme verpflichtend. Sollte sich die aktuelle COVID-19-Situation nochmals zum Negativen ändern, wird eine vollständige Rückerstattung des Ticketpreises garantiert.

Wichtigste Informationen:

05. August 2021

Ehrenhof des UNESCO-Weltkulturebe Schloss Schönbrunn

16:00-22:00 Uhr

Lounge-Atmosphäre, Food-Corner, Biergartenbereich und Techno-Vernissage

Zwei Stunden lange Performance der Techno-Legende Solomun (20:00-22:00)

Synergie historischer Kulisse und modernster Techno-Musik

Teilnahme unter Voraussetzung der 3-G-Regeln

Für zum Zeitpunkt des Events gültige COVID-19 Sicherheitsrichtlinien und Einreisebestimmungen siehe Website des österreichischen Sozialministeriums

Limitierte Ticketstufen; Veranstalter rechnet mit schnellem Ausverkauf (Early-Bird Tickets neigen sich bereits dem Ende)

100%-ige Rückerstattung des Ticketpreises bei COVID-19 bedingtem Ausfall

Tickets: www.imperialis.at

Instagram: imperialis.openair

Facebook: Imperialis Open Air; Solomun @ Imperialis - Schloss Schönbrunn

Veranstalter: AC2B GmbH, Semmelstraße 18, 97070 Würzburg, Deutschland

Wir freuen uns auf Presseanfragen und über Rückfragen bezüglich Imperialis. Bitte an Philip Dambacher unter philip @ ac2b.de.

Rückfragen & Kontakt:

Philip Dambacher

+4917687940391

philip @ ac2b.de.