Tanja Graf hocherfreut über Einigung zum Erneuerbaren Ausbau Gesetz

ÖVP-Energiesprecherin: Das ist ein Meilenstein in Richtung nachhaltige Energiezukunft!

Wien (OTS) - „Hocherfreut“ ist ÖVP-Energiesprecherin Tanja Graf über die Einigung der Koalition mit der SPÖ über das Erneuerbaren Ausbau Gesetz (EAG). „Damit setzen wir einen weiteren Schritt in Richtung nachhaltige Energiezukunft", sagte Graf heute, Dienstag, in einer Pressekonferenz.

„Es ging uns um eine langfristige und finanziell abgesicherte Ausbaustrategie für Erneuerbare Energie“, so Graf weiter. „Leistbarkeit, Nachhaltigkeit und Versorgungssicherheit waren uns ein gemeinsames Anliegen, die nun selbstverständlich in den Gesetzesentwurf Eingang gefunden haben“, betont Graf und führt weiter aus: „Nachhaltigkeit ergibt sich durch die Förderung des Ausbaues – damit sorgen wir für sauberen Strom ‚made in Austria‘ und schaffen entsprechende Wertschöpfung und Arbeitsplätze in Österreich. Die Versorgungssicherheit wird durch eine neue Versorgungsstrategie umgesetzt. Das ist ein Meilenstein in Richtung nachhaltige Energiezukunft!“

Graf: „Die Vernunft und die Verantwortung für die künftigen Generationen haben gesiegt. Damit wir in Österreich in Zukunft keinen Atomstrom importieren müssen, um unsere Versorgungssicherheit zu gewährleisten. Die Bürgerinnen und Bürger wünschen sich eine saubere Zukunft für Österreich und das kann nur „gemeinsam“ funktionieren, in dem wir an einem Strang ziehen. Und das tun wir auch“, so die Energiesprecherin abschließend.

