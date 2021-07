SPÖ-Frauen über Kandidatur von Jürgen Höckner bei Bürgermeister*innenwahl schockiert

ÖVP ignoriert laufendes Strafverfahren wegen Vergewaltigung

Wien (OTS/SK) - Trotz eines laufenden Strafverfahrens wegen Vergewaltigung tritt Jürgen Höckner für die ÖVP als Spitzenkandidat bei der Bürgermeister*innenwahl in Scharten, Oberösterreich an. „Der dritte Verhandlungstermin in dem Verfahren gegen Höckner ist seit mehreren Monaten ausständig. Wir wählen in Oberösterreich Ende September. Sich noch bevor es einen richterlichen Beschluss gibt, zu einer Wahl aufzustellen, ist unerhört!“, so die oberösterreichische SPÖ-Landesfrauenvorsitzende Renate Heitz. Schockiert zeigt sich auch SPÖ-Frauenvorsitzende Eva-Maria Holzleitner. „Das ist ein Schlag ins Gesicht aller Frauen. Wo bleibt der Aufschrei der ÖVP-Frauen?“, fragt Holzleitner. Eine Reaktion erwartet sich Holzleitner auch von Edtstadler, die derzeit die Agenden von Frauenministerin Raab übernommen hat. „Die ÖVP-Frauen und die Frauenministerin müssen hier klar Stellung beziehen und dürfen diese Kandidatur nicht hinnehmen“, so Holzleitner und Heitz. **** (Schluss) bj

