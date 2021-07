Verkürzte Lehre nach Matura bei Traditionstischlerei KAPO

(Pöllau/Hartberg/Graz) (OTS) - KAPO arbeitet seit über 90 Jahren mit Holz. Das Wissen über diesen außergewöhnlichen Werkstoff reicht deshalb weit über das Handwerkliche hinaus und wird traditionell von Generation zu Generation weitergegeben. Bei KAPO ist jedes Fenster sowie jede Tür ein echtes Unikat, das nach den individuellen Bedürfnissen der Kundinnen und Kunden geplant, gefertigt und montiert wird.

Um den Unternehmenserfolg langfristig zu sichern, legt die Tischlerei allergrößten Wert auf die Ausbildung seiner Lehrlinge. Jährlich nimmt die KAPO Fenster und Türen GmbH neue Lehrlinge auf, die zu hervorragenden Tischlern sowie Tischlereitechnikern ausgebildet werden. Die Ausbildung dauert normalerweise drei bzw. vier Jahre. Der Beruf des Tischlers bei KAPO ist sehr abwechslungsreich und herausfordernd, da jedes Fenster und jede Tür eine auftragsbezogene Einzelanfertigung ist. Neben viel handwerklichen Tätigkeiten arbeiten die Lehrlinge nach modernsten Produktions- und Prozessabläufen.

Dem Motto „Handwerk hat Zukunft“ folgend schafft KAPO nun zusätzliche Lehrstellen und bietet dabei Quereinsteigern die Möglichkeit einer verkürzten Lehre.

"Unsere Arbeitswelt hat sich in den letzten Jahren stark verändert. Obwohl das Handwerk wieder an Bedeutung gewinnt, genießt es bei den meisten Jugendlichen noch immer ein mäßiges Image. Viele Jugendliche wollen vor dem Berufseinstieg die Matura machen, nicht selten fehlt dann aber die Perspektive. Wir möchten speziell diesen Jugendlichen eine Perspektive bieten, mit einer verkürzten Lehrzeit in einem Handwerksberuf und attraktiven Aufstiegsmöglichkeiten" , so die beiden Geschäftsführer Stefan Polzhofer und Othmar Sailer.

Mit einer abgeschlossenen Matura kann sich die Lehrzeit um bis zu ein Jahr verkürzen. Damit können sich Maturantinnen und Maturanten bei KAPO in nur zwei Jahren zum Tischler ausbilden lassen.

Derzeit sucht KAPO fünf Lehrlinge. Auch Schnuppertage sind möglich.

Bewerbungen oder Fragen zur Ausbildung an jobs@kapo.co.at.

Rückfragen & Kontakt:

KAPO Fenster und Türen GmbH

Hambuchen 478, 8225 Pöllau, Austria

+43 3335 2094-0

maximilian.kottnig @ kapo.co.at

www.kapo.co.at