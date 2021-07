„Update Breitband“: Neues in Sachen Ausbau, überarbeitete Datenbanken inklusive

Abteilung Rechtspolitik der WKÖ und Fachverband Telekom/Rundfunk stehen Mitgliedsbetrieben bei Fragen rund um Breitbandausbau zur Verfügung

Wien (OTS) - 2021 ist ein Jahr für den Breitbandausbau: Im Frühjahr wurde ein 1,4 Milliarden Euro schweres Breitbandförderpaket – das größte, das es in Österreich je gab – präsentiert. Weiters wurden vor kurzem wesentliche Teile des neuen Breitbandförderregimes BBA 2030 in die Begutachtung geschickt. Mit dem neuen Breitbandatlas und der Connectivity-Toolbox sind jetzt wichtige Grundlagen für den Breitbandausbau in neuer Ausgestaltung verfügbar.

Diese waren auch und besonders Inhalt der Online-Veranstaltung „Update Breitband“: Auf Einladung der Abteilung Rechtspolitik der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ) und des Fachverbandes Telekom/Rundfunk gaben dabei Expertinnen und Experten des Bundesministeriums für Landwirtschaft, Tourismus und Regionen (BMLRT), der Rundfunk und Telekom Regulierungsbehörde (RTR GmbH) und der Forschungsförderungsgesellschaft (FFG), einen Überblick über diese aktuellen Entwicklungen, inklusive der geplanten Gigabit Academy und standen für Fragen rund um das Förderregime zur Verfügung.

Gerhard Haidvogel, Obmann des Fachverbandes der Telekommunikations- und Rundfunkunternehmungen in der WKÖ, hob in seinen Grußworten die Bedeutung von Fachveranstaltungen wie dieser für die Community und die damit einhergehenden Gelegenheiten des Austauschs zwischen Unternehmen, Behörden und Einrichtungen zur Förderung des Breitbandausbaus hervor.

„Der Fachverband steht seinen Mitgliedern bei allen Fragen rund um den Breitbandausbau zur Verfügung und vermittelt bei speziellen Fragen gerne den Austausch mit den Fördergebern,“ so Branchensprecher Haidvogel.

Ein weiterer entscheidender Baustein auf dem weiteren Weg in die digitale Zukunft des Wirtschaftsstandorts Österreich ist das neue Telekommunikationsgesetz, das derzeit noch verhandelt wird. Hier bietet sich die Chance, z.B. durch entsprechende Regelungen bei den Leitungsrechten, die Weichen für einen kostengünstigen und damit schnellen Netzausbau durch die österreichische Telekommunikationsbranche zu stellen. (PWK349/JHR)

