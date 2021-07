Google Summer Academy 2021: Ab 26. Juli bieten Google und Bildungspartner wieder kostenlose Schulungen im Digitalbereich an

Wien (OTS) - Die “Google Summer Academy” geht in die zweite Runde: Ab 26. Juli bietet Google zusammen mit kompetenten, österreichischen Partnern wie dem Fifteen Seconds Festival, der FH OÖ, Strategy Sprints für vier Wochen wieder kostenlose Online-Schulungen an. Auch in diesem Sommer wird Interessenten - neu im Rahmen der Initiative "Google Zukunftswerkstatt - gemeinsam für Österreich" - ein Lern-Programm geboten, das spezifische Fähigkeiten im digitalen Bereich fördert.

Mit kostenlosen, praxisbezogenen Weiterbildungsangeboten in unterschiedlichen digitalen Bereichen ermöglicht es die Google Summer Academy, Menschen aus allen Gesellschaftsschichten und mit unterschiedlichen Backgrounds ihre Kompetenzen zu erweitern und damit einen entscheidenden Schritt weiter in ihrer beruflichen Entwicklung zu gehen. Zu diesen Live-Trainings gehören zum Beispiel Workshops in den Bereichen Webanalyse, Google My Business oder SEO Grundlagen für KMU sowie Webinare wie Stimme, Sprechen und Körpersprache, How to Pimp your LinkedIn Profile, How to run hiring interviews and manage the talent pipeline, 100 Tage Podcast: Ehrliche Insights, erste Erfolge und einige Anfängerfehleroder #IamRemarkable über das Erlernen von Self Promotion, um nur einige Highlights zu nennen. Eine Übersicht der diesjährigen Trainer:innen finden Sie hier.

Christine Antlanger-Winter, Country Director Google Austria, äußert sich zur Bedeutung der Summer Academy: “Digitale Kompetenzen sind heute sowohl für Privatpersonen wie Unternehmen ein zentraler Baustein für eine erfolgreiche Zukunft. Deshalb organisieren wir dieses Jahr zum zweiten Mal die “Summer Academy”. Zusammen mit kompetenten Partnern und Expert:innen bieten wir über 40 kostenlose Live-Workshops zu diversen digitalen Themen und ermöglichen so allen interessierten Personen den Zugang zu digitalem Know-how. Dies ist ein wichtiger Schritt in eine erfolgreiche berufliche Zukunft.”

Stefan Stücklschweiger Co-Founder & CEO von Fifteen Seconds, weiters: “Fifteen Seconds ist eine internationale Plattform im Spannungsfeld von Wirtschaft, Innovation und Kreativität, die sich an jeden Menschen richtet, der sich selbst weiterentwickeln, lernen und die Zukunft mitgestalten möchte. Gerade deshalb ist es für uns eine Selbstverständlichkeit, aktiv an der Google Summer Academy teilzunehmen und unseren Beitrag zu zeitgemäßer Bildung im digitalen Ökosystem zu leisten.“

Priv.-Doz. Mag. Dr. Wolfgang J. Weitzl von der Fachhochschule Oberösterreich, Campus Steyr, Fachbereich für Digital Business pflichtet dem bei: “Ich freue mich sehr, bei der diesjährigen Google Summer Academy mit dabei zu sein. Diese Webinar-Reihe bietet die einzigartige Gelegenheit, bei hochsommerlichen Temperaturen brandheiße Infos über aktuelle Entwicklungen und zukunftsweisende Strategien im Internet zu erhalten. Die Fachhochschule Oberösterreich und Google verbindet bereits seit Jahren eine enge Kooperation in Sachen Lehre und Forschung. Die Summer Academy ist eine wunderbare Möglichkeit, aktuelles Wissen rund um das Thema Digital Business einer großen Anzahl von Interessierten auch abseits des Hörsaals zugänglich zu machen.“

Mehr Informationen zu den Kursen der Google Summer Academy finden Sie auf der Programmübersicht: events.withgoogle.com/google-summer-academy-2021/programmbersicht

