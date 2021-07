Nepp ad Ludwig: „Hören Sie sofort mit der Freiheitsbeschränkung der Wienerinnen und Wiener auf!“

Geringe Infektionszahlen rechtfertigen permanente Schikane nicht

Wien (OTS) - Der Landesparteiobmann der FPÖ-Wien, Stadtrat Dominik Nepp, reagiert zur heute stattgefundenen Pressekonferenz von SPÖ-Bürgermeister Michael Ludwig betreffend der aktuellen Corona-Situation in Wien.

„Ludwig selber bezeichnet die Situation als ‚entspannt‘ und ‚stabil‘. Es ist daher schlichtweg unbegreiflich, warum er dennoch auf Restriktionen in den Sommermonaten setzt, statt den Wiener Familien ihre lang ersehnte Freiheit zu lassen“, so Nepp. Diese „Schikane“ sei für den Wiener FPÖ-Chef ein „unzumutbarer Angriff auf alle Familien, die ihren Urlaub nicht außerhalb von Wien verbringen können“. Der Testzwang bei Kindern ab sechs Jahren, damit sie mit ihren Eltern etwa in ein Freibad gehen können, sei „ungeheuerlich“.

„Ein Bürgermeister, der gegen seine eigene Bevölkerung agiert, ist untragbar. Spätestens bei der nächsten Wahl muss Ludwigs politische Entscheidungsfreiheit mittels einer Abwahl genommen werden“, so Nepp abschließend. (Schluss)

