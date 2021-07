Durch den Sommer mit dem „OKIDOKI“-Programm in ORF 1

Ab 10. Juli mit „Hallo OKIDOKI“, „Tolle Tiere“, „Museum AHA“, „Knall genial“, Serienstart für „Tib & Tumtum“ und vielem mehr

Wien (OTS) - Mit dem „OKIDOKI“-Kinderprogramm durch einen abwechslungsreichen Sommer: Ab Samstag, dem 10. Juli 2021, sorgt Kater Kurt bei „Hallo OKIDOKI“, immer samstags und sonntags ab 8.15 Uhr in ORF 1, mit verrückten Ideen für viel Spaß und ab 7.30 Uhr liefert ein Wiedersehen mit den beliebten „OKIDOKI“-Formaten von „Servus Kasperl“, „Helmi“, „ABC Bär“, „Tolle Tiere“, „Museum AHA“, „1, 2 oder 3“, „Tom Turbo“, „Freddy und die wilden Käfer“, „Knall genial“ und „Schmatzo“ ein spannendes „OKIDOKI“-Wochenendprogramm. Werktäglich gibt es seit Montag, dem 5. Juli, ein Wiedersehen mit dem „ABC Bär“ (7.15 Uhr) und der „Rätselburg“ (7.55 Uhr). Außerdem gibt es im ORF-Kinderprogramm neue Folgen der beliebten Serien „Shaun, das Schaf“ (samstags um ca. 9.50 Uhr und 9.55 Uhr), „Tib & Tumtum“ (samstags in Doppelfolge ab ca. 10.00 Uhr) und werktags steht um 7.30 Uhr Neues von „Sherazade – Geschichten aus 1001 Nacht“ auf dem Programm von ORF 1.

Sommerliches „Hallo OKIDOKI“ ab 10. Juli

Ab Samstag, dem 10. Juli, ab 8.15 Uhr hat Kater Kurt im Sommer in „Hallo OKIDOKI“ viel Verrücktes vor: Er ist auf das Suche nach dem perfekten Fotomotiv, setzt magische Pflanzensamen ein, bastelt im letzten Moment eine Erfindung für ein Erfindertreffen, fürchtet sich vor einer Maus, wird zu einem Überraschungs-Badeausflug eingeladen und möchte am liebsten ewig Sommer haben. Gemeinsam mit Christina Karnicnik, Melanie Flicker, Christoph Hirschler und Robert Steiner erlebt er viele Abenteuer. Außerdem reist „Hallo OKIDOKI“ auch in alle neun österreichischen Bundesländer und die Kids-Reporter/innen stellen dort die schönsten Wanderrouten, spannendsten Sehenswürdigkeiten sowie Flüsse und Seen vor. Außerdem gibt es wie gewohnt spannende Buch-, Bastel- und App-Tipps sowie lustige Spiele, bei denen es sommerliche Preise zu gewinnen gibt.

„OKIDOKI auf Tour“ unterwegs durch Österreich

Das beliebte ORF-Kinderprogramm ist heuer wieder mit „OKIDOKI auf Tour“ unterwegs in Österreich. Die beliebten „OKIDOKI“-Event-Formate bieten Kindern den ganzen Tag lang Bewegung und Spaß mit u. a. dem „OKIDOKI“-Spielezoo, kniffligen Rätsel-Rallyes und Geschicklichkeitsstationen bis hin zum Zusammentreffen mit den TV-Maskottchen wie etwa „Biene Maja & Willi“, „Heidi“, „Wickie“, „ABC Bär“, „Ritter Klapperkopf“ oder „Pizza Poltergeist“ aus der „Rätselburg“ und „Franz Ferdinand“. Weitere Infos dazu findet man unter http://okidoki.ORF.at.

„OKIDOKI“ auf Flimmit

Flimmit (https://flimmit.at) bietet Unterhaltung für die ganze Familie – auch die Jüngsten kommen hier nicht zu kurz! Rechtzeitig zum Ferienbeginn stehen bei Flimmit deshalb Spiel, Spaß und Begeisterung auf dem Programm und sorgen mit „OKIDOKI“-Klassikern wie „Servus Kasperl“ und den Thomas-Brezina-Formaten „Tom Turbo“, „Knall Genial“, „Tolle Tiere“ oder „ABC Bär“ für sommerliche Abwechslung.

