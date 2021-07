Film/Fernseh-Abkommen: ORF unterstützt neun neue Kinofilmprojekte mit rund 1,9 Millionen Euro

Darunter drei Spiel- und sechs Dokumentarfilmprojekte

Wien (OTS) - Mit „Große Freiheit“, „Moneyboys“ und „Rubikon“ bei den Internationalen Filmfestspielen von Cannes vertreten, mit „Hinterland“, „Monte Verità“ und „Luzifer“ beim Locarno Film Festival am Start und mit zahlreichen Produktionen im Rennen um den Österreichischen Filmpreis – doch nicht nur auf den Festivalparketts dieser Welt sind vom ORF im Rahmen des Film/Fernseh-Abkommens kofinanzierte Produktionen derzeit in aller Munde. Jede Menge Neues ist auch schon wieder an der Kinofront in Vorbereitung: Eine bunte Palette an Kinofilmen quer durch die Genres, diesmal mit besonderem Augenmerk auf den österreichischen Dokumentarfilm, darf sich über einen maßgeblichen Finanzierungsbeitrag des ORF im Rahmen des Film/Fernseh-Abkommens in der Gesamthöhe von rund 1,9 Millionen Euro freuen. Beim 186. Sitzungstermin der Gemeinsamen Kommission von ORF und Österreichischem Filminstitut, der am Mittwoch, dem 30. Juni 2021 stattfand, wurden aus zahlreichen Einreichungen drei Spiel- und sechs Dokumentarfilmprojekte ausgewählt.

Jessica Hausner – vergangenes Jahr mit ihrem Film „Little Joe“ im Hauptwettbewerb vertreten und dieses Jahr selbst Jurymitglied beim renommierten Kinofilmfestival in Cannes – beschäftigt sich in ihrem neuen Drama „Club Zero“ mit einem gefährlichen Ernährungskult, mit dem eine Lehrerin ihre Schülerinnen und Schüler in den Bann zieht. In die Welt der Quantenphysik und durch Paralleluniversen entführen u. a. Jan Bülow, Sophie Rois und Udo Samel im außergewöhnlichen Thriller „Die Theorie von Allem“. Einen humorvollen Blick auf die Wiener Unterwelt wirft die Gangster-Komödie „Hades“, mit der Regisseur Andreas Kopriva – zuletzt erfolgreich mit dem ORF-1-Serienhit „Walking on Sunshine“ und dem ORF-„Tatort – Pumpen“ – seinen ersten Kinospielfilm realisieren wird.

Der Dokumentarfilm „Bauer und Bobo“ spürt der Beziehung zwischen dem Biobergbauern Christian Bachler und „Falter“-Chefredakteur Florian Klenk nach und richtet damit den Blick auf Nachhaltigkeit in der Landwirtschaft. Chris Krikellis wiederum geht in seiner essayistischen Doku „IDCODE“ den Fragen nach Identität, Legalität, Heimat und Migration nach. „Pandoras Vermächtnis“ wandelt auf den Spuren des frühen Kinogiganten G. W. Pabst und entdeckt dabei Trude Pabst, die Ehefrau im Hintergrund, selbst Autorin, Schauspielerin und Visionärin. Mit der Arbeitswelt im Umbruch bzw. einer Stadt und ihrer Industrie am Scheideweg beschäftigt sich die Doku „Steyr“. „Ein Underdog geht seinen Weg“ heißt es in „The Gentle“, einem Dokumentarfilm-Porträt über die Erfolgsgeschichte des ehemaligen Kriegsflüchtlings und nunmehr international erfolgreichen Dartspielers Mensur Suljović. „Wir:Erde“ begibt sich auf die Spuren menschlicher Zerstörung quer über den Erdball und der sich daraus entwickelnden Lebensformen.

Die vom ORF kofinanzierten Projekte der 186. Sitzung der Gemeinsamen Kommission von ORF und Österreichischem Filminstitut im Detail:

Club Zero

Spielfilm (Drama)

Buch: Jessica Hausner und Géraldine Bajard

Regie: Jessica Hausner

Produktion: Coop99

Inhalt: Die Geschichte handelt von Verführung und Verführbarkeit. Inspiriert von dem Märchen „Der Rattenfänger von Hameln“ ist es in „Club Zero“ eine Lehrerin, die ihre Schüler/innen in einen extremen Ernährungskult einführt, der auf radikaler Reduktion von Nahrung basiert. Die Schüler/innen werden durch den Kult allmählich dem Einfluss der Eltern entzogen und glauben schließlich, darin ihr Heil zu finden. Und so nimmt die Tragödie ihren Lauf.

Die Theorie von Allem

Spielfilm (Thriller)

Buch: Roderick Warich

Regie: Timm Kröger

Mit u. a. Jan Bülow, Olivia Ross, Hanns Zischler, Udo Samel, Georg Friedrich und Sophie Rois

Produktion: Panama Film

Inhalt: 1962. Ein physikalischer Kongress in den Alpen. Ein iranischer Gast. Eine geheimnisvolle Pianistin. Eine bizarre Wolkenformation am Himmel und ein dröhnendes Geheimnis unter dem Berg. Die Theorie von Allem. Ein quantenmechanischer Thriller in schwarz-weiß.

Hades

Spielfilm (Gangster-Komödie)

Buch: Horst-Günther Fiedler & Anoushiravan Mohseni

Regie: Andreas Kopriva

Produktion: MR-Film

Inhalt: Wer in der Unterwelt nach oben will, braucht Hirn und große Fäuste. Wer aber das Leben überstehen will, braucht ein großes Herz.

Bauer und Bobo

Dokumentarfilm

Buch und Regie: Kurt Langbein

Produktion: Langbein & Partner

Inhalt: Bio-Bergbauer Christian Bachler und „Oberbobo“ Florian Klenk, Chefredakteur der Wiener Wochenzeitung „Falter“, streiten vor Hunderttausenden Zuseherinnen und Zusehern auf facebook über die Verantwortung von Bauern für ihr Vieh. Daraus entsteht eine Freundschaft. Als die Bank den Bauernhof versteigern will, startet der Bobo eine Spendenaktion. 13.000 Menschen folgen dem Aufruf und spenden 420.000 Euro, der Hof ist schuldenfrei. Ein modernes Märchen, das beide verändert: Bobo und Bauer kämpfen nun gemeinsam für eine nachhaltige Landwirtschaft.

IDCODE

Dokumentarfilm

Buch und Regie: Chris Krikellis

Produktion: Plaesion Film

Inhalt: IDCODE ist eine Spurensuche nach dem fragilen Begriff der Identität. Ein Reisender und Suchender trifft am griechischen Fluss Evros, der die südliche Außengrenze der EU markiert, auf den Pathologen Pavlos, der für die Würde ertrunkener Flüchtlinge kämpft. An der Grenze zwischen Fremde und Heimat, Leben und Tod wird die Zerbrechlichkeit menschlicher Identität ausgelotet, um sie verwischend zu überwinden.

Pandoras Vermächtnis

Dokumentarfilm

Buch und Regie: Angela Christlieb

Produktion: Amour Fou

Inhalt: G. W. Pabst: Gigant des frühen Kinos, der „große Unbekannte“ – seine visionären Filme, seine vielschichtigen Frauenfiguren und hinter den Kulissen: seine große Liebe Trude Pabst, Schauspielerin, Autorin, Visionärin.

Frauen- und Männerbilder im radikalen Wandel, vor 100 Jahren und heute, erzählt aus der Perspektive von Trude Pabst und ihrer Enkel/innen. Ein Film über Träume und Traumata – und darüber, warum wir sind, wer wir sind.

Steyr

Dokumentarfilm

Buch und Regie: Harald Friedl

Produktion: Navigator Film

Inhalt: Die europäische Fahrzeugindustrie steht unter einem enormen Veränderungsdruck. Im Kampf gegen den Klimawandel müssen ökologischere Autos und Lkws gebaut werden, der Konkurrenzkampf mit den USA und China zwingt zu einer immer stärkeren Digitalisierung der Produktion. Die traditionsreiche Industriestadt Steyr ist von diesen Prozessen wie keine andere in Österreich betroffen. Die Menschen müssen neue Wege gehen, mit innovativen Technologien und neuen Mobilitätskonzepten den Strukturwandel schaffen und gleichzeitig gegen Werkschließungen kämpfen. Können sie die Herausforderungen als Chance für die nächste Generation nutzen? Oder ist ihre Stadt in Gefahr, eine Industrieruine zu werden?

The Gentle – Ein Underdog geht seinen Weg

Dokumentarfilm

Buch und Regie: Karl-Martin Pold

Produktion: Buddy Lane Productions

Inhalt: Mensur Suljović, genannt „The Gentle“, emigrierte 1991 als serbischer Kriegsflüchtling nach Wien. Heute ist er der einzige deutschsprachige Dartspieler, der zur Weltelite dieser Sportart zählt. In Österreich kaum wahrgenommen, in Großbritannien ein Superstar. Er überwindet als einziger Top-Spieler der Welt die Nervenkrankheit Dartitis und greift nun mit 49 Jahren nach seinem größten Traum – dem Weltmeistertitel. „The Gentle“: Sportlerporträt, Flüchtlingsdrama, Erfolgsgeschichte eines Underdogs.

Wir:Erde

Dokumentarfilm

Buch: Stephan Settele und Othmar Schmiderer

Regie: Othmar Schmiderer

Produktion: Othmar Schmiderer

Inhalt: Eine filmische Erkundung – Streifzüge inmitten der Trümmer einer überhitzten Welt entlang aufregender Bruchlinien und Widersprüchlichkeiten zwischen Rückwilderung und futuristischer Bioperfektion. Wenn die Fanfaren der Fortschrittserklärungen leiser werden, stellt sich die dringliche Frage nach den Möglichkeiten neu verstrickter Lebensformen und vergessener Allianzen zwischen Menschen und der sie ermöglichenden Biosphäre.

