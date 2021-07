„Wenn die Musi spielt – Sommer 21“ live am 10. Juli in ORF 2

Die Stars der volkstümlichen Musik und des Schlagers zu Gast bei Arnulf Prasch und Stefanie Hertel

Wien (OTS) - Seit Juli 1996 ist St. Oswald / Bad Kleinkirchheim in Kärnten der sommerliche Hotspot der Stars der volkstümlichen Musik und des Schlagers – mit „Wenn die Musi spielt – Sommer 21“ steht am Samstag, dem 10. Juli 2021, um 20.15 Uhr eine spezielle Ausgabe des Showklassikers live auf dem Programm von ORF 2. „Auch wenn die Show mit großem Publikum am Hoferriegl heuer noch nicht möglich ist, freuen wir uns trotzdem, gleich nebenan, im Feriendorf ,Kirchleitn‘, ein besonderes Live-Open-Air mit unseren Stars und Publikum gestalten zu können“, sagt Sendungsverantwortlicher Florian Illich. Ein besonderer Moment ist die Sendung auch für Präsentator Arnulf Prasch, der seit 25 Jahren die „Musi“ mitgestaltet und auch das Buch zur Sendung verfasst. „Wir sind am Weg zurück zur Show mit Tausenden Fans, der Dorfplatz in Kirchleitn ist dafür der beste Schauplatz und macht die Gemütlichkeit der Nockberge sicht- und spürbar“, sagt Prasch, der wieder gemeinsam mit Stefanie Hertel durch den Abend führen wird.

Die Stars und ihre Hits

Die Liste der Stars ist lang: Schwungvoll starten „Die Edlseer“ und dann folgt schon Bernhard Brink mit einem seiner aktuellen Hits. „voXXclub“ präsentieren ein Hit-Medley. Olaf Berger sowie Nico & Lisa und Sigrid & Marina sind ebenso mit dabei wie die Kärntner Interpreten Udo Wenders und die Nockis. Aus Tirol kommt Gilbert, der auch ein Duett mit Francine Jordi singen wird. Stefanie Hertel präsentiert mit ihrem Vater Eberhard Hertel einen emotionalen Titel. Flott geht es weiter mit „Denis Novato und seinen Original Italkrynern“. Aus Deutschland kommen „Fantasy“ zur „Musi“ und auch Marc Pircher ist wieder dabei. In die Welt des Schlagers führen Ireen Sheer, G.G. Anderson und Hansi Hinterseer. Die „Draufgänger“ kommen aus der Steiermark und dann dürfen sich die Fans auf Nik P. freuen, der brandneue Lieder präsentiert.

Dazu gibt es auch wieder die schönsten Bilder aus der Region und Tipps für einen Aktiv-Urlaub in den Kärntner Nockbergen.

„Wenn die Musi spielt“ live und on demand auf der ORF-TVthek

Das volkstümliche Schlagerevent wird auch dieses Jahr live auf der ORF-TVthek übertragen und ist danach sieben Tage lang als Video-on-Demand abrufbar.

