EURO 2020 im ORF: Zweites Halbfinale England – Dänemark live

Am Mittwoch, dem 7. Juli, ab 20.15 Uhr in ORF 1

Wien (OTS) - Welche Mannschaft zieht als zweite in das Finale der EURO 2020 ein? Am Mittwoch, dem 7. Juli 2021, trifft England auf Dänemark – ORF 1 überträgt ab 20.15 Uhr live. Aus London meldet sich Kommentator Oliver Polzer, im Studio analysieren Rainer Pariasek, Herbert Prohaska und Helge Payer. Bereits um 18.10 Uhr steht eine weitere Ausgabe von „Heimspiel – Europa am Ball“ auf dem Programm.

Wer via Web oder App live mit dabei sein will, kann österreichweit alle ORF-TV-Übertragungen über die ORF-TVthek-Live-Streams mitverfolgen, die auch auf sport.ORF.at und ORF Fußball angeboten werden. Die gesamten Spiele sowie Highlights zum Nachsehen gibt es dann jeweils 24 Stunden lang als Video-on-Demand. Als spezielles Service bietet die ORF-TVthek bei ausgewählten Spielen auch Zusatz-Live-Streams mit weiteren Kameraperspektiven an, z. B. Tactical Feeds mit Stadion-Atmosphäre ohne Kommentar oder Team-A- und Team-B-Feeds (Ankommen im Stadion, Bank während des Spiels etc.). Die Zusatz-Live-Streams sind auch via sport.ORF.at und ORF Fußball abrufbar.

