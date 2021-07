Ritterturnier zu Pferde Burg Clam

Neue Stuntshow

Wien (OTS) -



RITTERTURNIER ZU PFERDE BURG CLAM



Nach langer Coronapause gibt es heuer erstmalig wieder ein

Ritterturnier zu Pferde unterhalb der Burg Clam in OÖ. Das Event

findet am 10.-11.07.2021 und 17.-18.07.2021 statt. Die weltweit

bekannte Stuntreitergruppe Haraldos, welche bereits in China und

europaweit auf Tour war, zeigt auf der Burg Clam ihre neue Stuntshow

zu Pferde. Auch gibt es einen Mittelaltermarkt, für das leibliche

Wohl sorgen Garküche, Taverne, Mäusebäckerei und Mokkazelt. Am

11.07. und 17.-18.07 treten mehrmals täglich die Schandgesellen auf.



Eintritt: 3-G-Regel (getestet, geimpft, genesen)



Öffnungszeiten: Samstag: 11.00 Uhr bis 19.00 Uhr

Sonntag: 10.00 Uhr bis 19.00 Uhr



Wegzoll: Erwachsene: € 15,--

Kinder bis 15 Jahre: € 9,--

Personen mit Handicap: € 11,50



Datum: 10.7.2021, 11:00 - 19:00 Uhr



Ort:

4352 Klam bei Grein



Url: https://www.mittelalterevent.com/



Rückfragen & Kontakt:

Andrea Brunner

0676 92 88 762

andrea @ mittelalterevent.com