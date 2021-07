Gregor Zach erweitert die Partnerschaft bei PwC Österreich

Mit Anfang Juli, dem Start des neuen Geschäftsjahres bei PwC Österreich, steigt Gregor Zach in der Service Line Advisory zum Partner auf.

Wien (OTS) - Mag. Gregor Zach (51) leitet den Bereich Mergers & Acquisitions (M&A) bei PwC Österreich und berät unterschiedlichste Kunden, vom Unternehmer über globale Konzerne bis hin zu Finanzinvestoren, beim Unternehmenskauf und -verkauf. Er verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung im Bereich Corporate Finance und begleitete zahlreiche erfolgreich abgeschlossene Transaktionen im In- und Ausland.

„Mit Gregor Zach dürfen wir einen ausgewiesenen M&A-Experten in unserer Partnerschaft begrüßen“, so Roland Schöbel, Advisory Leader bei PwC Österreich. „Mit ihm als Partner werden wir unser Beratungsangebot in diesem Bereich zukunftsweisend ausbauen. Eine strategische Neuausrichtung in Verbindung mit dem Verkauf von Unternehmensteilen oder der Investition in neue Geschäftsbereiche kann in und nach einer Krisenphase zur wichtigen Herausforderung für Unternehmen werden. Hierbei wollen wir unsere Kunden auch in Zukunft vertrauensvoll begleiten und nachhaltige Lösungen erarbeiten.“

Der gebürtige Oberösterreicher ist seit 2013 bei PwC tätig. Er studierte an der Wirtschaftsuniversität Wien Handelswissenschaften mit Spezialisierung auf Finanzierung und Finanzmärkte.



