Weleda startet Nachhaltigkeits-Podcast mit Hannah Herzsprung (FOTO)

Arlesheim/Schwäbisch Gmünd (ots) - Seit 100 Jahren geht Weleda mit gutem Beispiel voran und setzt Maßstäbe für nachhaltiges Wirtschaften im Einklang von Mensch und Natur. Im neuen Podcast "Mit gutem Beispiel" kommen Vorreiter:innen, Aktivist:innen und Wissenschaftler:innen zu Wort, die sich dem Thema Nachhaltigkeit verschrieben haben - genau wie Weleda. Als Host führt die Schauspielerin Hannah Herzsprung durch die vier Folgen der Pilotstaffel.

Der Podcast "Mit gutem Beispiel" startet Anfang Juli 2021 und soll auf informative und unterhaltsame Art und Weise dazu inspirieren, den eigenen Konsum zu reflektieren und schrittweise umzustellen. Als nachhaltig wirtschaftendes und werteorientiertes Unternehmen trägt Weleda seit 100 Jahren dazu bei, durch einen ganzheitlichen Ansatz, Mensch und Natur in Einklang zu bringen. Ein ganzes Jahrhundert, geprägt von der Vision, dass Respekt und Verantwortung gegenüber der Umwelt die Basis unseres Handelns sein sollten.

Hannah Herzsprung als Host

Mit der Schauspielerin Hannah Herzsprung hat Weleda eine Moderatorin gefunden, die durch ihre Kindheit auf dem Land eine große Verbundenheit zur Natur spürt und sich ihrer Verantwortung als Konsumentin bewusst ist: "Ich bin dabei, mein Konsumverhalten Schritt für Schritt nachhaltiger zu gestalten und möchte - gemeinsam mit den Hörer:innen - von den Gästen lernen und heraus finden, wie ihre ersten Schritte in Richtung Nachhaltigkeit aussahen". In vier Folgen trifft sie auf grüne Vorbilder aus den Bereichen Meeresbiologie, Gastronomie, Landwirtschaft und Wissenschaft -Menschen, die alles daran setzen, Teil der Lösung und nicht des Problems zu sein. "Weleda hat schon vor langer Zeit erkannt, dass Nachhaltigkeit kein Nischenthema ist. Ich freue mich, mit dem Podcast mehr Wissen über dieses wichtige Thema zu verbreiten", so die Wahl-Berlinerin.

Mit diesen grünen Vorbildern spricht Hannah Herzsprung in der Pilotstaffel:

Menschengemachter Klimawandel: Prof. Dr. Antje Boetius, Meeresbiologin und Direktorin des Alfred-Wegener-Institut

Regenerative Landwirtschaft: Benedikt Bösel, Gründer und Geschäftsführer des landwirtschaftlichen Familienbetriebs Gut & Bösel

Nachhaltiger Konsum: Dr. Ruta Almedom, Head of Science bei CodeCheck

Zero-Waste-Gastronomie: David Suchy, Gründer des Restaurants FREA in Berlin

Auftakt mit Meeresbiologin

In der ersten Folge ist die Meeres- und Polarforscherin Prof. Dr. Antje Boetius zu Gast. "Wenn man(...) die Geschichte unseres Fortschritts kennt, dann kommt raus, dass unser Wohlstandfundamental auf dem Rücken anderer entstanden ist. Uns geht es so gut, weil wir andere Kontinente ausgebeutet haben. Dieses Bewusstsein gilt umso mehr für die Natur", erklärt die Direktorin des Alfred-Wegener-Instituts. Im Gespräch mit Hannah Herzsprung erzählt sie von Respekt vor Ressourcen, ihrem ersten Tiefseetauchgang und der Faszination für die Ozeane.

"Mit gutem Beispiel" wird in Zusammenarbeit mit der Mit Vergnügen GmbH produziert und ist auf allen gängigen Hosting-Plattformen zu finden.

