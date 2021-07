PMG Presse-Monitor übernimmt Software-Entwickler X-CAGO (FOTO)

PMG macht weiteren Schritt zu zentralem Daten-Hub für Verlage

Höherer Qualitäts-Standard für Konvertierung von Verlagsinhalten

Digitale Zweitvermarktung wird für Publisher einfacher und günstiger

Die PMG Presse-Monitor erwirbt das Software-Haus X-CAGO. Das ursprünglich niederländische Unternehmen ist international bekannt für das Konvertieren und Vereinheitlichen unterschiedlichster Content-Formate sowie für seine etablierte digitale Archiv-Lösung, die viele führende Verlage auch als Content-Distributionsplattform nutzen.

Format-unabhängige Content-Verbreitung dank zentralem Daten-Standard möglich

"Wir führen jetzt das umfangreiche Spezialwissen der Teams von X-CAGO und der PMG bei der Konvertierung und Bereitstellung hochwertiger digitaler Verlags-Inhalte zusammen" begründet Ingo Kästner, Geschäftsführer der PMG, die Übernahme von X-CAGO. "Damit schaffen wir einen höheren, einen zentralen Daten-Standard in der Verlags-Branche, der anschlussfähig an alle noch kommenden Formate ist. Publishern können wir eine schnelle und günstige Daten-Konvertierung und Archiv-Lösung in höchster Qualität anbieten und die rechtssichere Nutzung der Inhalte garantieren. Der neue Daten-Standard ermöglicht eine format-unabhängige Content-Verbreitung im Original-Layout und erschließt Verlagen neue Vermarktungskanäle".

Mit dem Zukauf ergänzt die PMG ihr Angebot der Inhalte- und Rechtevermarktung für Verlage und stellt sich breiter als Dienstleister für das Content-Management von Medienhäusern und Monitoringunternehmen auf.

Zentrale Daten-Konvertierung bringt Publishern weiteres Wachstum aus der Zweitvermarktung

"Die Konvertierung von Print- und Online-Inhalten in einheitliche, hochwertige digitale Formate, die für weiterführende digitale Produkte geeignet sind, ist alles andere als einfach, aber eine absolute Notwendigkeit für Verlage", erklärt Koos Hussem, CEO und Gründer von X-CAGO. "Verlage bedienen mit ihren Inhalten eine Vielzahl interner wie externer Kanäle. Das macht die Datenkonvertierung komplex, zeitaufwändig und fehleranfällig, was sich schnell negativ auf die Qualität der Inhalte und den wirtschaftlichen Erfolg von Content Marketing auswirkt, sowohl im B2C- als auch im B2B-Bereich."

Indem X-CAGO und PMG ihre Fähigkeiten bündeln, können Medienhäuser und Publisher auf bewährte Technologien und Strukturen zugreifen und neues Wachstum aus der erweiterten Vermarktung ihrer Inhalte erschließen. Dabei profitieren sie doppelt von dem neuen Angebot: Verlage kommen in den Genuss einer schnellen, kostengünstigen und qualitativ hochwertigen Konvertierung ihrer Inhalte für eine breite digitale Zweitverwertung. Zudem müssen sie nicht selbst den Aufbau und Unterhalt einer teuren Infrastruktur stemmen.

Die Geschäftsführung der X-CAGO B.V. werden Koos Hussem und Ingo Kästner zukünftig gemeinsam verantworten.

Über X-CAGO

Gegründet im Jahr 2000 ist die X-CAGO B.V. ein führender Software-Entwickler in der Medienbranche mit Hauptsitz in den Niederlanden (Roermond) sowie Niederlassungen in den Vereinigten Staaten und Australien.

X-CAGO unterstützt Onlinepublikationen und Content-Distribution-Systeme für nationale und internationale Zeitungs- und Zeitschriftenverleger, darunter u.a. Wall Street Journal, New York Times, Reed Business, Bauer, Axel Springer, Gruner + Jahr.

Wichtige Bausteine des Angebots von X-CAGO sind Konvertierungen von Print-Inhalten auf PDF-Basis aus Zeitungen, Magazinen und Büchern zu effizienten und digitalen XML- und/oder JSON-Dateien sowie die Enterprise Content Management Plattform Archive ExPress(TM). Sie erfasst, speichert, recherchiert, veröffentlicht, verteilt und syndiziert Inhalte sowohl von Printmedien (Zeitungen, Magazinen, Büchern, Katalogen, etc.) als auch von digitalen Medien.

Über die PMG Presse-Monitor GmbH

Mit der größten tagesaktuellen Pressedatenbank im deutschsprachigen Raum ist die PMG Presse-Monitor GmbH ein führender Anbieter für die digitale Medienbeobachtung, Pressespiegel-Erstellung und Medienauswertung.

Die PMG vermarktet Inhalte und Rechte von rund 850 Zeitungs- und Zeitschriftenverlagen mit über 4.000 Print- und Online-Quellen. Davon sind rund 2.500 digital in der PMG Pressedatenbank verfügbar. Vom Standort Berlin aus versorgt das Unternehmen über 5.000 Kunden aus Unternehmen, Verbänden und öffentlichen Institutionen ebenso wie Medienbeobachtungsdienste und PR-Agenturen.

Gegründet im Jahr 2001, ist die PMG ein Gemeinschaftsunternehmen deutscher Zeitungs- und Zeitschriftenverlage mit den Gesellschaftern: Axel Springer, Frankfurter Allgemeine Zeitung, Gruner + Jahr, Handelsblatt Media Group, Hubert Burda Media, Spiegel-Verlag, Süddeutsche Zeitung sowie dem Bundesverband Digitalpublisher und Zeitungsverleger und dem Verband Deutscher Zeitschriftenverleger.

