Sieber: Bilaterale Gespräche eröffnen gute Lösungen zwischen der Schweiz und der EU

Österreichische Delegationsreise mit Obmann Norbert Sieber nach Unterzeichnung des „Memorandum of Understanding“ Österreich - Schweiz

Wien/Bregenz (OTS/ÖVP-PK) - „Nachdem die Verhandlungen zum Rahmenabkommen EU - Schweiz leider geplatzt sind , suchen wir das Gespräch mit unseren Schweizer Partnern, um bilaterale Lösungen für offene Fragen zu finden, welche beide Länder in vielen Bereichen betreffen“, so ÖVP-Abg. Norbert Sieber anlässlich einer österreichischen Delegationsreise in die Schweiz. Die Delegation unter der Führung von Norbert Sieber wurde in Brunnen in der Schweiz von Ständeratspräsidenten Alex Kuprecht und sechs weiteren Schweizer Nationalrats- und Ständeratsmitgliedern zu bilateralen Gesprächen empfangen. Anlass war die am 11. Juni 2021 von Österreich und der Schweiz unterzeichnete Absichtserklärung („Memorandum of Understanding“), mit welcher die Intensivierung des Austauschs in zentralen Bereichen wie Bürgerservice, Friedensförderung, Alpenraum, Wohlstand, Nachhaltigkeit, Bekämpfung von Pandemien und Forschung in Aussicht genommen ist. Darüber hinaus ist auch eine erweiterte Partnerschaft in Bereichen der Außenpolitik, Migration und Sicherheitspolitik vorgesehen.

„Die Delegationsreise in die Schweiz war ein erster wichtiger Schritt, um der Unterzeichnung des „Memorandum of Understanding“ konkrete Maßnahmen folgen zu lassen. Die bewährte Zusammenarbeit und das gegenseitige Verständnis mit unseren Schweizer Kollegen bilden gute Voraussetzungen, um in unterschiedlichen Bereichen vertiefte Kooperationen anzustreben,“ ergänzt Abg. Norbert Sieber.

Erste Gespräche gab es zu einem vertieften Jugendaustausch, welcher mittels bestehender europäischer Bildungsprogramme wie Erasmus+ oder Leonardo Da Vinci in den Bereichen Jugend, Schule, Bildung und Ausbildung erreicht werden soll. Auch sensible Themen, wie zum Beispiel die Acht-Tage-Voranmeldefrist für Mitarbeitende aus EU-Betrieben, was besonders für den Vorarlberger Wirtschaftsraum von großer Bedeutung ist, wurden angesprochen.

„Ich bin für die gute Stimmung und Zusammenarbeit mit meinen Kollegen aus den unterschiedlichen Parlamentsfraktionen sehr dankbar“, schließt Sieber. Der österreichischen Delegation gehörten Abg. Norbert Sieber (ÖVP), Abg. Josef Smolle (ÖVP), Abg. Reinhild Einwallner (SPÖ), Abg. Reinhard Eugen Bösch (FPÖ), Abg. Jakob Schwarz (Grüne) und Abg. Gerald Loacker (NEOS) an, wodurch alle parlamentarischen Fraktionen bei der Reise vertreten waren.

