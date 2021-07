Bundesmuseen setzen Initiativen zum Klimaschutz

ICOM Österreich gratuliert zur Verleihung des Österreichischen Umweltzeichens!

Den Museen kommt beim Klimaschutz eine wesentliche Vorbildfunktion zu. Mit dem Österreichischen Umweltzeichen tragen die Museen wesentlich zum ökologischen Bewusstsein in unserer Gesellschaft bei. Mag. Bettina Leidl, Präsidentin, ICOM Österreich

Wien (OTS) - In Zeiten des Klimawandels ist es ein logischer Schritt, dass sich Museen mit dem Thema Nachhaltigkeit auseinandersetzen. Auf Initiative von ICOM Österreich – dem Österreichischen Nationalkomitee des UNESCO-assoziierten International Council of Museums – wurde gemeinsam mit dem Umweltministerium die Möglichkeit dieser Zertifizierung als „grünes Museum“ geschaffen.



ICOM Österreich gratuliert dem Naturhistorischen Museum Wien, der Österreichischen Nationalbibliothek und dem Museum für Angewandte Kunst (MAK) sehr herzlich zur Verleihung des „Österreichischen Umweltzeichen für Museen“. Mit ihren zukunftsorientierten Initiativen fördern sie die nachhaltige Entwicklung und den Klimaschutz.

