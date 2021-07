Neuer Generalsekretär bestellt

Wien (OTS) - Mit Anfang Juli 2021 übernimmt Stefan Grampelhuber die Aufgabe des Generalsekretärs des Public Relations Verbandes Austria (PRVA). Eines seiner letzten Großprojekte war die Leitung der Kommunikationsaktivitäten rund um die Europameisterschaften im Eiskunstlaufen, die im Jänner 2020 in Graz über die Bühne gingen. Dazu gehörte u. a. die Betreuung von rund 100 internationalen MedienvertreterInnen im Presse- und Medienzentrum vor Ort.

Davor war der 45-jährige gebürtige Oberösterreicher für die Wirtschaftskammer Österreich tätig und Teil des Transformationsprozesses der Kommunikationsabteilungen einer Einrichtung mit rund 1.000 MitarbeiterInnen in einen gemeinsamen Newsroom. Auch bei weiteren Karrierestationen spielte der Kontakt mit Politik und öffentlicher Verwaltung eine wichtige Rolle: Als Chefredakteur von „Republik“, eines Magazins für Führungskräfte der öffentlichen Hand, stand der studierte Kommunikationswissenschaftler mehrere Jahre lang in intensivem Austausch mit leitenden MitarbeiterInnen der Bundesverwaltung. Davor war der akademisch geprüfte PR-Berater außerdem in der Public Affairs-Beratung tätig und entwickelte Kommunikationsstrategien für öffentliche Auftraggeber.

„Ich freue mich, dass wir mit Stefan Grampelhuber einen PR-Experten als neuen PRVA-Generalsekretär gewinnen konnten, der mit seinem integrierten Kommunikationsverständnis und seiner langjährigen Erfahrung in verschiedenen Disziplinen die Erneuerung des Verbandes zügig vorantreiben wird“, sagt Karin Wiesinger, die Präsidentin des PRVA.

