FH JOANNEUM vermittelt österreichisches Fachhochschul-Know-how für Pakistan

24 Lehrende der pakistanischen Pak-Austria Fachhochschule haben an der FH JOANNEUM den Zertifikatslehrgang „Fachhochschule Teaching and Management“ abgeschlossen.

Graz (OTS) - Ihr Wissen darüber, wie eine österreichische Fachhochschule funktioniert, werden die pakistanischen Professorinnen und Professoren für die Weiterentwicklung der Pak-Austria Fachhochschule in Haripur, Pakistan, einsetzen, die von der FH JONNEUM mitentwickelt wurde. Von der Zusammenarbeit soll auch die steirische Wirtschaft profitieren.

Im Rahmen der viermonatigen postgradualen Weiterbildung „Fachhochschule Teaching and Management“ wurden den pakistanischen Lehrenden das Modell und die Charakteristika einer Fachhochschule – von der Führung, über didaktische Konzepte, Qualitätssicherung bis hin zu Praktikumsthemen – vermittelt. Aufgrund von COVID-19 wurde bereits im März 2021 online mit dem Zertifikatslehrgang gestartet, seit April 2021 befanden sich die Lehrenden in Österreich an der FH JOANNEUM, zwei Wochen besuchten sie auch Lehrveranstaltungen beim Kooperationspartner MCI. Der Abschluss wurde mit allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern am 1. Juli 2021 an der FH JOANNEUM gefeiert.

Ehrengäste waren unter anderem der pakistanische Botschafter in Österreich, Aftab Ahmad Khokher, Robert Brugger, Geschäftsführer des Internationalisierungscenter Steiermark GmbH, und Vladan Antonovic, Lehrender am MIC – Management Center Innsbruck. Online von der Pak-Austria Fachhochschule in Haripur zugeschalten war Rektor Mohammad Mujahid. Vonseiten der FH JOANNEUM nahmen unter anderem die Geschäftsführer Karl Peter Pfeiffer und Martin Payer, Roswitha Wiedenhofer, Prokuristin der FH JOANNEUM und Projektleiterin der Kooperation mit der Pak-Austria Fachhochschule, sowie Birgit Hernady, Leiterin der Abteilung Internationale Beziehungen, teil. Die Graduierungszeremonie wurde von Doris Kiendl, Vorsitzende des Departments Management und Institutsleiterin International Management, moderiert.

Kooperation für Wissenschaft und Wirtschaft

Botschafter Aftab Ahmad Khokher adressierte in seiner Ansprache alle Anwesenden und besonders die Absolventinnen und Absolventen von „Fachhochschule Teaching and Management“: „Sie alle tragen zur Zukunft von Pakistan und der Pak-Austria Fachhochschule bei. Herzliche Gratulation an die Absolventinnen und Absolventen des Lehrgangs. Bildung verbindet uns und sie haben in diesem Projekt gezeigt, wie man in der Ausbildung die Wirtschaft einbeziehen kann. Dieses Konzept wollen wir auch in Pakistan umsetzen.“

Mohammad Mujahid, Rektor der Pak-Austria Fachhochschule in seinen Online-Grußworten: „Pakistan benötigt technische Fachkräfte, die auf Hochschulniveau ausgebildet sind. Es freut mich, dass nun 24 hoch motivierte Lehrende der Pak-Austria Fachhochschule ihr Training in Österreich abschließen konnten. Damit ist ein erster Meilenstein erreicht und wir blicken weiteren Kooperationen mit den österreichischen Fachhochschulen entgegen.“

Karl Peter Pfeiffer, wissenschaftlicher Geschäftsführer der FH JOANNEUM: „Wir freuen uns über die guten Beziehungen mit der Pak-Austria Fachhochschule, und dass wir nun hoch qualifizierten pakistanischen FH-Professorinnen und FH-Professoren das österreichische Modell der Fachhochschulen vermitteln konnten. Diese Beziehungen werden sich in den kommenden Jahren weiter intensivieren, unter anderem sollen gemeinsame Forschungsprojekte gestartet werden, die sich langfristig auch in wirtschaftlichen Kooperationen zwischen Österreich und Pakistan niederschlagen.“

Roswitha Wiedenhofer, Prokuristin der FH JOANNEUM und Projektleiterin der Hochschulkooperation: „Mit den heutigen Tag haben wir nach fünf Jahren der Vorbereitung und des Aufbaus einen wichtigen Meilenstein der Kooperation erreicht. Die pakistanischen Lehrgangsteilnehmerinnen und -teilnehmer sind hoch motiviert und wollen mit uns auch künftig in vielfältiger Weise zusammenarbeiten“.

An der FH JOANNEUM betreut Doris Kiendl die Umsetzung des Zertifikatslehrgangs: „Die Kolleginnen und Kollegen aus Pakistan sind hervorragend akademisch ausgebildet in ihren jeweiligen Fachdisziplinen. Das Wesen einer Fachhochschule, nämlich die intensive praxisbezogene Zusammenarbeit mit der Wirtschaft, war ihnen nicht geläufig. Hier haben wir angesetzt und unsere Gäste in Kontakt mit Firmen gebracht, um ihnen zu zeigen, wie man Kooperationen aufbauen kann.“

Absolvent Arif Shah bedankte sich im Namen seiner Kolleginnen und Kollegen bei der FH JOANNEUM und dem MCI – Management Center Innsbruck: „Vielen Dank für das wundervolle Training, das wir in Österreich bekommen haben. Wir haben hier das Know-how bekommen, um unsere Studierenden in Pakistan nach Vorbild der Fachhochschulen ausbilden zu können.“

Neben der fachlichen Ausbildung wurden den pakistanischen Lehrenden auch Sprachkurse, Workshops und interkulturellen Erfahrungsmöglichkeiten geboten. Auch Stadtspaziergänge in Graz und Ausflüge im Land fanden unter Einhaltung aller COVID-19-Hygienemaßnahmen statt.

Die Pak-Austria Fachhochschule, kurz PAF-IAST, in Haripur, wurde am 17. September 2020 unter Beisein des Präsidenten von Pakistan, Imran Khan, eröffnet. Am wissenschaftlichen Aufbau war die FH JOANNEUM maßgeblich beteiligt und es wurden mehrere Studiengänge nach FH-Vorbild geschaffen. So können heute an der PAF-IAST Studiengänge belegt werden, die den Curricula der Bachelorstudiengänge „Software Design“, „Biomedizinische Analytik“, „Elektronik und Computer Engineering“ und „Informationsdesign“ der FH JOANNEUM entsprechen. Von MIC – Management Center Innsbruck stammt das Konzept für den Studiengang „Chemical Engineering“.

Rückfragen & Kontakt:

FH JOANNEUM GesmbH

Dr. Johanna Theurl

Leiterin PR & Marketing

Telefon: 0316 5453 8816

johanna.theurl @ fh-joanneum.at

www.fh-joanneum.at