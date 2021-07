Toto: Dreifachjackpot – es geht um rund 150.000 Euro

Zwölfer-Jackpot dreimal geknackt

Wien (OTS) - Spiel 1 der nächsten Toto Runde am kommenden Wochenende ist das Finale der Fußball Europameisterschaft. Egal, wer das Endspiel letztlich bestreitet, es wird ein würdiger Abschluss dieser EURO, auch aus der Sicht von Toto. Denn zuletzt hat es erneut keinen Dreizehner gegeben, und damit wartet in der nächsten Runde ein Dreifachjackpot mit rund 150.000 Euro für den Dreizehner.

Beim Zwölfer ging es um einen einfachen Jackpot, und der wurde von drei Spielteilnehmern geknackt. Ein Steirer war mit einem Systemschein erfolgreich, ein Oberösterreicher mit einem Quicktipp und ein Salzburger setzte auf das auf win2day angebotene Systemspiel-Programm „System Champion“. Jeder von ihnen erhält rund 7.000 Euro.

In der Torwette gab es weder fünf noch vier richtige Ergebnisse, und so geht es in den ersten beiden Rängen um einen Jackpot.

Annahmeschluss für die Runde 27 ist am Samstag, den 10. Juli 2021 um 15.50 Uhr.

Quoten der Toto Runde 26

3fach JP Dreizehner, im Topf bleiben EUR 138.312,23 – 150.000 Euro warten 3 Zwölfer zu je EUR 6.896,20 41 Elfer zu je EUR 51,10 301 Zehner zu je EUR 13,90 680 5er Bonus zu je EUR 2,50

Der richtige Tipp: X 2 2 2 1 / 1 1 X X 1 2 1 X 1 1 X 2 1

Torwette 1. Rang: JP im Topf bleiben EUR 40.175,76 Torwette 2. Rang: JP im Topf bleiben EUR 2.567,14 Torwette 3. Rang: 96 zu je EUR 9,90 Hattrick: JP im Topf bleiben EUR 148.996,60

Torwette-Resultate: 1:1 1:2 1:2 0:+ +:2

