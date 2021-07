Lotto: Kärntner knackt Doppeljackpot und gewinnt 2,4 Mio. Euro

5 Joker nach Jackpot zu je rund 80.800 Euro

Wien (OTS) - Mit zwei Sologewinnen endete die Lotto Ziehung am vergangenen Sonntag. Ein Spielteilnehmer aus Kärnten kreuzte im ersten von drei Tipps auf seinem Normalschein exakt jene Kombination an, die dann bei der Ziehung aus dem Trichter rollte. Er knackte damit den Doppeljackpot im Alleingang und gewann mehr als 2,4 Millionen Euro.

Ebenfalls über einen Sologewinn darf sich ein Niederösterreicher freuen. Er tippte auch mit einem Normalschein als einziger einen Fünfer mit Zusatzzahl und gewann damit mehr als 135.000 Euro.

LottoPlus

Bei LottoPlus hingegen hat es am Sonntag keinen Sechser gegeben. Damit kamen die 60 Gewinner eines Fünfers in den Genuss einer höheren Quote, denn auf sie wurde die Gewinnsumme aufgeteilt. Sie erhalten jeweils mehr als 6.200 Euro. Beim LottoPlus Sechser der nächsten Runde geht es um etwa 150.000 Euro.

Joker

Beim Joker gelang es gleich fünf Spielteilnehmern, den Jackpot zu knacken. Drei Wiener, ein Niederösterreicher und ein Oberösterreicher hatten nicht nur die richtige Joker Zahl auf ihren Quittungen, sondern auch noch das „Ja“ angekreuzt. Sie gewannen jeweils rund 80.800 Euro.

Lotto Quoten der Ziehung vom Sonntag, 4. Juli 2021

1 Sechser zu EUR 2.421.629,00 1 Fünfer+ZZ zu EUR 135.012,50 142 Fünfer zu je EUR 1.037,20 291 Vierer+ZZ zu je EUR 151,80 5.723 Vierer zu je EUR 42,80 7.957 Dreier+ZZ zu je EUR 13,80 87.686 Dreier zu je EUR 5,00 289.327 Zusatzzahl allein zu je EUR 1,20

Lotto Gewinnzahlen: 7 13 23 33 35 40 Zusatzzahl 5

LottoPlus Quoten der Ziehung vom Sonntag, 4. Juli 2021

Kein Sechser, Gewinnsumme wird auf die Fünfer aufgeteilt 60 Fünfer zu je EUR 6.235,20 3.022 Vierer zu je EUR 20,90 47.111 Dreier zu je EUR 2,00

LottoPlus Gewinnzahlen: 22 27 32 34 35 37

Joker Quoten der Ziehung vom Sonntag, 4. Juli 2021

5 Joker zu je EUR 80.776,40 14 mal EUR 8.800,00 143 mal EUR 880,00 1.186 mal EUR 88,00 11.207 mal EUR 8,00 109.216 mal EUR 1,80

Joker Zahl: 9 8 9 0 6 4

