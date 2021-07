Camila Garfias einstimmig als Rainbow Rose-Präsidentin wiedergewählt!

Österreicherin steht für weitere zwei Jahre an der Spitze des europäischen LGBTIQ-Netzwerks

Wien (OTS/SK) - Im Zuge der Generalversammlung des europäischen LGBTIQ-Netzwerks Rainbow Rose wurde Camila Garfias mit 100 Prozent als Präsidentin bestätigt. Die Wienerin und stv. Vorsitzende der SPÖ-Gleichstellungsorganisation SoHo steht damit für weitere zwei Jahre dem Dachverband aller sozialistischen und progressiven Bewegungen für Lesben, Schwule, Bisexuelle, transidente, intergeschlechtliche und queere Menschen in ganz Europa vor. „Die letzten Wochen und Monate haben gezeigt, dass es mutige Gleichstellungspolitik auf europäischer Ebene dringender braucht denn je. In Polen, Ungarn und vielen anderen Ländern erlebt die LGBTIQ-Community eine neue Welle von Angriffen auf ihre Grund- und Menschenrechte. Diesem Backlash werden wir uns in ganz Europa mit voller Kraft entgegenstellen und gemeinsam mit unseren Partner*innen in den sozialdemokratischen Parteien für gleiche Rechte, Selbstbestimmung und Akzeptanz kämpfen“, betonte Garfias anlässlich ihrer Wahl. ****

Gratulationen kommen dazu auch von SoHo-Bundesvorsitzendem, Nationalratsabgeordnetem Mario Lindner: „Es ist ein starkes Zeichen, dass mit Camila Garfias auch in Zukunft eine starke, engagierte SoHo-Aktivistin an der Spitze der europäischen LGBTIQ-Arbeit steht. Internationale Solidarität braucht den Einsatz von allen von uns und das tragische Schweigen der österreichischen Regierung zur LGBTIQ-feindlichen Politik in Ungarn hat leider einmal mehr bewiesen, wie wichtig der Einsatz für internationale Menschenrechte auch in Österreich ist. Wir gratulieren Camila von ganzem Herzen zu ihrer einstimmigen Wiederwahl und werden auch in Zukunft gemeinsam mit ihr für die Rechte der internationalen LGBTIQ-Community kämpfen!“ (Schluss) bj

