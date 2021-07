Der neue WdF-Landesvorsitzende Peter Lenz eröffnete das traditionelle WdF-Sommerfest

Die WdF-Landesgruppen Wien, Niederösterreich und Burgenland genossen das heurige WdF-Sommerfest gemeinsam in der Wiener Freudenau

Wien (OTS) - Der Hauptgastgeber des Abends, Peter Lenz, meinte beim traditionellen WdF-Sommerfest: „Ich habe mich riesig gefreut, mein erstes Sommerfest in neuer Funktion als WdF-Landesvorsitzender von Wien bestreiten zu dürfen, und auch einmal wieder physisch zusammenzukommen. Gerade Führungskräfte waren während der Pandemie massiv gefordert und in Summe haben wir die Krise gut bewältigt. Dies darf auch einmal gefeiert werden und die rege Teilnahme und gute Laune beim WdF-Sommerfest hat dies bestätigt.“ Damit gab er einen weiteren Impuls für eine Reihe von WdF-Veranstaltungen und das Aufleben des aktiven Führungskräfte-Netzwerks.

Gemeinsam mit WdF-Bundesvorsitzendem Andreas Zakostelsky, der WdF-NÖ Vorsitzenden Doris Bösmüller, dem WdF-Burgenland Vorsitzenden Johann Pinterits und dem WdF-Young Leaders-Vorsitzenden Stefan Kotynek und den zahlreichen Gästen genoss man das Rennen in der Kaiserloge. Nach einem Schaurennen erfreute man sich am Buffet mit wunderbar dargebotenem Gesang von Ursula Gerstbach auf der großen Tribüne. Nachdem der Regen abebbte, genossen die Führungskräfte die stimmungsvolle Aussicht von der Kaiserloge und beschlossen so einen schönen Abend.

Über das WdF: Das Wirtschaftsforum der Führungskräfte (WdF) wurde 1979 gegründet und vertritt rund 3.000 Manager und Entscheidungsträger aus allen Ebenen und ist somit Österreichs größtes parteipolitisch unabhängiges Führungskräftenetzwerk. Das WdF bietet branchenübergreifenden Austausch und ein tragfähiges Netzwerk zur fachlichen Unterstützung von Führungskräften und Nachwuchsführungskräften. Neben zahlreichen Umfragen, wie u.a. der Einkommensstudie, werden eine Reihe von Veranstaltungen und Aktivitäten zur Arbeitswelt der Führungskräfte durchgeführt.

