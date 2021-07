Neue Programmaktion auf Radio Burgenland: "Österreich hilft Österreich – Die Lieblingshits der Helferinnen und Helfer"

Start am Freitag, dem 9. Juli 2021

Eisenstadt (OTS) - Radio Burgenland präsentiert ab Freitag, dem 9. Juli 2021, die neue Programmaktion "Österreich hilft Österreich – Die Lieblingshits der Helferinnen und Helfer". An neun Freitagnachmittagen steht im Juli, August und September von 13.00 bis 18.00 Uhr die Sendung mit Udo Huber ganz im Zeichen der "Heldinnen und Helden", die während der Corona-Pandemie besonders gefordert wurden.

ORF-Reporterin Kristina Buconjic tourt durch das Land und sammelt die Lieblingshits von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Hilfsorganisationen Caritas, Rotes Kreuz, Hilfswerk, Diakonie, Volkshilfe, Nachbarschaftshilfe Plus, Freiwillige Feuerwehren und Samariterbund. Begleitet wird die Aktion mit Reportagen, die jeden Freitag in "Guten Morgen Burgenland" und im "Radio Burgenland Nachmittag" zu hören sein werden.

Alle Lieblingshits, die sogenannten "Helfer:innenhits" werden auf burgenland.ORF.at veröffentlicht. Aus dieser Liste können die Radio Burgenland-Hörerinnen und -Hörer ihre liebsten Titel auswählen. In der letzten Sendung, am Freitag, dem 3. September 2021, stellt Udo Huber in der "Radio Burgenland Helfer:innenhitparade" die besten 30 Lieder im Countdown vor.

"Die Hilfsbereitschaft der Menschen in Österreich ist ein wunderbares Geschenk, das wir nicht als selbstverständlich ansehen sollten. Besonders in Krisenzeiten sind Helferinnen und Helfer besonders gefordert und wir dürfen nicht vergessen Danke zu sagen. Radio Burgenland macht das musikalisch und mit vielen Reportagen über diese wertvolle Arbeit. Wenn unsere Aktion eine Anregung für manche Menschen ist, sich auch als Helfer:in zu engagieren wäre das eine zusätzliche Freude," so Programmchefin Ursula Hofmeister.

"Österreich hilft Österreich – Die Lieblingshits der Helferinnen und Helfer" präsentiert von Mr. Hitparade Udo Huber

9. Juli bis 3. September 2021, jeden Freitag von 13.00 bis 18.00 Uhr im "Radio Burgenland Musiknachmittag"

Nachzuhören in der ORF-Radiothek (radiothek.orf.at) oder via ORF Burgenland-App (im Google Play- und im iTunes-Store unter ORF Burgenland zu finden und kostenlos downloadbar).

Rückfragen & Kontakt:

ORF Landesstudio Burgenland

Barbara Marchhart

02682/700/27447

barbara.marchhart @ orf.at

http://burgenland.ORF.at