Papst Franziskus wird in Klinik operiert

Papst unterzieht sich einer geplanten Operation am Dickdarm in der römischen Gemelli-Klinik

Vatikanstadt (KAP) - Papst Franziskus hat sich am Sonntagnachmittag in die römische Gemelli-Klinik begeben. Dort werde er sich einer geplanten Operation am Dickdarm unterziehen, teilte der Vatikan mit. Es handle sich um eine symptomatische Divertikelstenose des Darms, so Vatikansprecher Matteo Bruni. Weitere Informationen würden nach der Operation mitgeteilt.

