LH Platter und LRin Leja „Impftag für Erstimpfungen ohne Anmeldung wird in Tirol wiederholt“

Aufgrund großer Nachfrage: Impf-Aktionstag für Erstimpfungen ohne Anmeldung wird am kommenden Wochenende wiederholt – weitere Informationen folgen in den nächsten Tagen

4. Juli: Reger Zustrom an allen Tiroler Impfzentren – knapp Hälfte der verfügbaren Impfstoffdosen bislang verimpft

Organisation vor Ort hat sich bewährt

Von Reutte bis Lienz ist der Zustrom an den Tiroler Impfzentren von impfbereiten Personen nach wie vor groß: Bis zu über 2.500 Personen warteten bislang teilweise gleichzeitig auf eine Erstimpfung mit einem Impfstoff ihrer Wahl (BioNTech/Pfizer, AstraZeneca oder Johnson & Johnson) – mit Stand 10.30 Uhr wurden an allen Tiroler Impfzentren rund 5.700 Impfstoffdosen verimpft. Aktuell (Stand 12.30 Uhr) sind es an allen Impfzentren insgesamt knapp 50 Prozent der 16.000 verfügbaren Impfstoffe, die bereits verimpft wurden. Für LH Günther Platter und Gesundheitslandesrätin Annette Leja ein klares Signal, dass die Tiroler Bevölkerung ein solch niederschwelliges Angebot in Anspruch nimmt. „Der heute zu verzeichnende Andrang für eine Covid-Erstimpfung an den Tiroler Impfzentren hat unsere Erwartungen übertroffen und bestärkt uns, dass wir damit auf dem richtigen Weg sind. Wir freuen uns, dass so viele Menschen in Tirol bereit sind, sich gegen das Virus und seine Mutationen impfen zu lassen und damit vor allem sich selbst schützen. Aber auch für uns alle ist wichtig: Je mehr Menschen sich impfen lassen, desto weniger Chance hat das Virus in Tirol wieder Fuß zu fassen. Wir sind derzeit auf einem guten Weg zurück zur Normalität“, betont LH Platter. Umso wichtiger sei es, „dass wir weiterhin ein solch niederschwelliges Angebot zur Verfügung stellen: Alle Menschen, denen es heute nicht möglich ist, eine Erstimpfung ohne Anmeldung wahrzunehmen, können dies am kommenden Wochenende machen. Wir haben heute umgehend veranlasst, dass dieser Impf-Aktionstag wiederholt wird und auch am kommenden Wochenende an allen Tiroler Impfzentren die Chance auf eine Erstimpfung ohne Anmeldung besteht“, kündigt LRin Leja an.

Der heutige Tag werde evaluiert werden und die Erfahrungen in die weiteren Planungen einfließen. Die konkreten Details zu Impfzeiten und Impfstoffverfügbarkeiten für das kommende Wochenende werden zeitnahe in den kommenden Tagen bekannt gegeben. „Wir danken jeder und jedem Einzelnen, die sich für eine Covid-Impfung entscheiden und damit einen wichtigen Beitrag für uns als Gesellschaft leisten“, so LH Platter und LRin Leja.

Heute, Sonntag, wurden mit Stand 10.30 Uhr 5.700 Impfstoffdosen verimpft, davon 57,5 Prozent von BioNTech/Pfizer, 5,6 Prozent AstraZeneca und 36,9 Prozent Johnson & Johnson. „Bereits im Laufe des Vormittags musste für die Impfzentren Innsbruck, Kufstein und Kundl die Information veröffentlich werden, dass sich Impfbereite vorerst nicht mehr dorthin begeben, da sich sehr lange Warteschlangen bildeten. Nach wie vor warten viele Menschen auf ihre Erstimpfung – der Zweitimpftermin wird individuell vor Ort vereinbart“, sagt LRin Leja.

„Die Impfzentren mit ihren Impfkoordinatorinnen und Impfkoordinatoren haben sich mit ihren Teams einmal mehr sehr gut auf diesen Tag vorbereitet. Ihnen allen gilt unser größter Dank, dass sie sich damit in den Dienst der Tiroler Bevölkerung stellen und maßgeblich mitwirken, die Covid-Impfungen in Tirol weiter voranzutreiben und den Weg zurück zur Normalität zu ebnen. Ich bin überzeugt davon, dass auch die nächste Impf-Aktion von ihnen allen vorbildhaft gemeistert werden wird“, dankt LH Platter allen helfenden Händen vor Ort.

Aktuelle Informationen sind weiterhin unter www.tirol.gv.at zu finden. Dort werden laufend die Informationen hinsichtlich Wartezeiten und Impfstoffverfügbarkeit aktualisiert.

